«ΔΕ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑΡΤΥ»: Επιστρέφει μεγαλύτερο και ανανεωμένο

Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, το «ΔΕ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑΡΤΥ» επιστρέφει στη Λευκωσία πιο μεγάλο, πιο δυνατό και ανανεωμένο, φιλοδοξώντας να στήσει ξανά μια μεγάλη μουσική γιορτή στην καρδιά της πόλης.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το Μπρίκι Καφενείον δίνει το σύνθημα για ένα πολύωρο πάρτι με ζωντανή μουσική, αγαπημένους καλλιτέχνες και ελεύθερη είσοδο, με τη δράση να αρχίζει από τις 18:00 και να συνεχίζεται μέχρι αργά.

«Γουστάρω»: Πρώτη στάση στην Κύπρο

Μεγάλο highlight της φετινής διοργάνωσης είναι η πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο του μουσικού project «Γουστάρω», με τον Δημήτρη Μητσοτάκη και τον Σπύρο Γραμμένο.

Οι δύο αγαπημένοι Έλληνες τραγουδοποιοί ενώνουν επί σκηνής τραγούδια, χιούμορ, αυθορμητισμό και ενέργεια, σε ένα live που βασίζεται στην άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Μαζί με τους μουσικούς τους, παρουσίασαν το «Γουστάρω» την περασμένη χρονιά σε μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, το project περνά για πρώτη φορά στην Κύπρο και κάνει στάση στη Λευκωσία, στο «ΔΕ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑΡΤΥ».

Μια μουσική συνάντηση με δύο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς, δύο διαφορετικούς κόσμους και έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη για ένα live χωρίς αποστάσεις από το κοινό.

Από τις 18:00, οι NOFRENO και οι SAIS FULL BAND ανεβαίνουν στη σκηνή, ανεβάζοντας σταδιακά τις στροφές και προετοιμάζοντας το έδαφος για την εμφάνιση του Δημήτρη Μητσοτάκη και του Σπύρου Γραμμένου.

Με περισσότερη μουσική, μεγαλύτερη παραγωγή και ακόμη περισσότερη διάθεση για γιορτή, το φετινό «ΔΕ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑΡΤΥ» επιστρέφει με στόχο να μετατρέψει ξανά το Μπρίκι Καφενείον σε ένα μεγάλο, ανοιχτό μουσικό σημείο συνάντησης.

Πληροφορίες

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Μπρίκι Καφενείον | Λευκωσία

Έναρξη: 18:00

Είσοδος: Ελεύθερη