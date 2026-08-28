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Τέσσερις βραδιές θερινού σινεμά στον Στρόβολο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 28.08.2026 12:10
Τέσσερις βραδιές θερινού σινεμά στον Στρόβολο

Ο Δήμος Στροβόλου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου  ανακοινώνουν με χαρά το πρόγραμμα υπαίθριων προβολών, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου (λεωφ. Στροβόλου 100- στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, δίπλα στο γεφύρι της Αγίας Μαρίνας), από τις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόγραμμα προβολών:

3 Σεπτεμβρίου 2026 /Πέμπτη : Sonic 3

4 Σεπτεμβρίου 2026 /Παρασκευή: Mamma Mia! The Movie 

5  Σεπτεμβρίου 2026 /Σάββατο: Bad Guys

 6  Σεπτεμβρίου 2026/ Κυριακή: F1. The Movie

Ώρα έναρξης προβολών: 19:45

Όλες οι ταινίες είναι κατάλληλες για όλους. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Θα προσφέρονται δωρεάν ποπ κορν και πατατάκια για το κοινό. 

 

Tags

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Προβολές ταινιών
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