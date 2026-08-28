Τέσσερις βραδιές θερινού σινεμά στον Στρόβολο

Ο Δήμος Στροβόλου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου ανακοινώνουν με χαρά το πρόγραμμα υπαίθριων προβολών, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου (λεωφ. Στροβόλου 100- στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, δίπλα στο γεφύρι της Αγίας Μαρίνας), από τις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2026.
Πρόγραμμα προβολών:
3 Σεπτεμβρίου 2026 /Πέμπτη : Sonic 3
4 Σεπτεμβρίου 2026 /Παρασκευή: Mamma Mia! The Movie
5 Σεπτεμβρίου 2026 /Σάββατο: Bad Guys
6 Σεπτεμβρίου 2026/ Κυριακή: F1. The Movie
Ώρα έναρξης προβολών: 19:45
Όλες οι ταινίες είναι κατάλληλες για όλους.
Είσοδος ελεύθερη.
Θα προσφέρονται δωρεάν ποπ κορν και πατατάκια για το κοινό.