Τέσσερις βραδιές θερινού σινεμά στον Στρόβολο

Ο Δήμος Στροβόλου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου ανακοινώνουν με χαρά το πρόγραμμα υπαίθριων προβολών, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου (λεωφ. Στροβόλου 100- στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, δίπλα στο γεφύρι της Αγίας Μαρίνας), από τις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2026.

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