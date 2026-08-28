Ανοιχτή Βραδιά 2026 στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί το κοινό στην Ανοιχτή Βραδιά 2026, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:30 έως τις 22:00.

Είτε ενδιαφέρεστε να μάθετε γερμανικά είτε σας συναρπάζει ο γερμανικός πολιτισμός είτε απλώς αναζητάτε μια ευχάριστη βραδιά με την οικογένεια ή τους φίλους σας, η Ανοιχτή Βραδιά του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου σάς περιμένει με ένα φιλόξενο περιβάλλον και ένα συναρπαστικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του Ινστιτούτου, να ενημερωθούν για τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας και τις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά μέλη των Τμημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού. Παράλληλα, θα μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις που διοργανώνει το Ινστιτούτο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται, όμως, στην ενημέρωση. Περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια και ευκαιρίες για να γνωρίσετε γερμανικές λέξεις, φράσεις και εκφράσεις, αλλά και να απολαύσετε παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις. Η βραδιά συμπληρώνεται με τόμπολα και συναρπαστικά δώρα.

Η γιορτινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της βραδιάς απευθύνεται σε υποψήφιους μαθητές και υποψήφιες μαθήτριες και τις οικογένειές τους, σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και τον πολιτιστικό διάλογο, αλλά και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να ανακαλύψει το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου.

Τι σας περιμένει:

• Περιήγηση στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

• Πληροφορίες για μαθήματα και εξετάσεις γερμανικής γλώσσας

• Γνωριμία με το προσωπικό του Ινστιτούτου

• Δραστηριότητες γύρω από τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό

• Παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις

• Τόμπολα με συναρπαστικά δώρα

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 18:30–22:00

Τόπος: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

Γλώσσες: Γερμανικά / Αγγλικά

Είσοδος: Δωρεάν

Επικοινωνία: +357 22 674608 | info-nikosia@goethe.de | www.goethe.de/kypros