«Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη» στην γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Η Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά φιλοξενεί, από τις 2 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, την ομαδική έκθεση «Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη», παρουσιάζοντας 50 έργα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας από καταξιωμένους και νεότερους καλλιτέχνες.

Μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, η έκθεση αναδεικνύει τον πλούτο της σύγχρονης εικαστικής έκφρασης. Έργα ζωγραφικής, σχεδίου, μικτών τεχνικών και κεραμικής συνθέτουν ένα πολυφωνικό σύνολο, όπου η παραστατικότητα συναντά την αφαίρεση και η προσωπική ματιά κάθε δημιουργού αποκτά τη δική της ξεχωριστή φωνή.

Κάθε έργο αποτελεί μια αυτόνομη καλλιτεχνική πρόταση, ενώ η συνύπαρξή τους στον ίδιο εκθεσιακό χώρο δημιουργεί ένα ενιαίο εικαστικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, χρώματα, μνήμες και συναισθήματα.

Η διαφορετικότητα των θεμάτων, των υλικών και των τεχνοτροπιών μετατρέπεται έτσι σε έναν δημιουργικό διάλογο. Μια «συνομιλία» ανάμεσα στους ίδιους τους καλλιτέχνες και τα έργα τους, αλλά και ανάμεσα στην τέχνη και τον θεατή, ο οποίος καλείται να ανακαλύψει τις πολλές και διαφορετικές όψεις της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Εγκαίνια: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 2–16 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες επισκέψεων

Δευτέρα–Παρασκευή: 10:00–13:00 και 16:30–19:00

Σάββατο: 10:00–13:00

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357 24 621109

Κιν.: +357 99 564131

Φαξ: +357 24 629198

Email: kypriaki.gonia@cytanet.com.cy