Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά τον Οκτώβριο

Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά από την 1η έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, συγκεντρώνοντας καταξιωμένα tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σε ένα εξαήμερο αφιερωμένο σε μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ιστορίας της rock.

Στο φετινό πρόγραμμα συναντάμε αφιερώματα στους AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo, Motörhead και άλλους, με επίκεντρο τρεις βραδιές στην Κεντρική Σκηνή, στην παραλία Αγίας Τριάδας, από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Από την πρώτη του διοργάνωση στον Πρωταρά το 2017, το Cyprus Rocks Festival έχει αποκτήσει πιστό διεθνές κοινό, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί από τους οποίους επιστρέφουν κάθε χρόνο. Με το σύνθημα «Where Rock Legends Live On», η διοργάνωση επιχειρεί να δημιουργήσει μια κοινή εμπειρία γύρω από τη rock μουσική, συνδυάζοντας τις ζωντανές εμφανίσεις με το παραθαλάσσιο τοπίο του Πρωταρά.

Τρεις βραδιές rock στην Αγία Τριάδα

Η Κεντρική Σκηνή ανοίγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τους Motörheadache, Foo Forgers και Live/Wire – The AC/DC Show, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των Motörhead, Foo Fighters και AC/DC.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Ultimate Leppard, Mötley Crüde και Guns Or Roses, με αφιερώματα στους Def Leppard, Mötley Crüe και Guns N’ Roses.

Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με τους Quo Connection, Maximum Who και UK Queen, που μεταφέρουν στη σκηνή τη μουσική των Status Quo, The Who και Queen.

Το ευρύτερο πρόγραμμα ξεκινά την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου με το Welcome Party στο Polyxenia Isaak, όπου θα εμφανιστούν οι ZZ Top GB και Aerosmith Rocks UK. Η αυλαία πέφτει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου με το Farewell Party και τις εμφανίσεις των Small Fakers και Fleetwood Bac.

Μια διεθνής rock συνάντηση στον Πρωταρά

Το Cyprus Rocks έχει χτίσει την ταυτότητά του γύρω από τις ζωντανές εμφανίσεις και μια σταθερή διεθνή κοινότητα φίλων της rock. Η εξαήμερη διοργάνωση της Iron Stallion Promotions επιστρέφει και φέτος στον Πρωταρά, με το παραθαλάσσιο σκηνικό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν μία από τις βραδιές της Κεντρικής Σκηνής, να παρακολουθήσουν ολόκληρο το τριήμερο ή να συνδυάσουν τις συναυλίες με μια φθινοπωρινή απόδραση στον Πρωταρά.

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια διατίθενται διαδικτυακά μέσω της TicketBox Cyprus. Η είσοδος στα Welcome και Farewell Parties κοστίζει €35, ενώ τα εισιτήρια για την Κεντρική Σκηνή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή κοστίζουν €50 ανά ημέρα.

Η είσοδος για παιδιά έως 14 ετών είναι δωρεάν, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα, ενώ για νέους 15 έως 18 ετών τα εισιτήρια διατίθενται στη μισή τιμή.

Το Cyprus Rocks Festival 2026 πραγματοποιείται με κύριο χορηγό την KEO και με τη στήριξη του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας. Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ.