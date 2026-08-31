«Συναισθήματα και χρώματα»: Εργαστήρι για παιδιά 5-9 ετών στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Ένα εργαστήριο στο οποίο τα παιδιά θα δώσουν μορφή και χαρακτήρα στα χρώματα ενώ παράλληλα θα εξερευνήσουν τις μορφές έκφρασης των συναισθημάτων.

Θα φτιάξουν τις δικές τους εικόνες και θα ανακαλύψουν την σύνδεση των χρωμάτων με τα συναισθήματα, όπως το κάθε παιδί μπορεί να τα αντιληφθεί.

Πληροφορίες

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, 10π.μ

Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032 Λεμεσός

Τα εργαστήρια θα είναι στα Ελληνικά.

Κόστος Συμμετοχής 10 ευρώ.

Απαραίτητη προκράτηση θέσεων στο τηλ.25343464