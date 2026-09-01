«Common Currents»: Δύο ακτές κοιτάζουν η μία την άλλη

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, παρουσιάζεται το «Common Currents», ένα cine-concert σε επιμέλεια της Cindy Chehab, με ζωντανή μουσική από τον Ζήνωνα Οικονομίδη. Η παράσταση δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα σε βρετανικά ταξιδιωτικά κινηματογραφικά αρχεία και οικογενειακές ταινίες από τον Λίβανο και την Κύπρο. Πρόκειται για δύο είδη αρχείου που σπάνια συναντώνται στην ίδια οθόνη και τα οποία αποκαλύπτουν δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους θέασης του τόπου.

Από τη μία βρίσκονται τα travelogues, με εναέριες λήψεις, τοπία και ερείπια οργανωμένα μέσα από ένα εξωτικό, «ανατολίτικο» βλέμμα, προορισμένο για έναν θεατή που παρατηρεί τον τόπο από απόσταση. Από την άλλη, οι οικιακές ταινίες των ανθρώπων που έζησαν πραγματικά σε αυτούς τους τόπους μεταφέρουν μια διαφορετική, προσωπική και καθημερινή ματιά.

Ο Λίβανος και η Κύπρος εμφανίζονται έτσι ως δύο ακτές που έχουν διαμορφωθεί από κοινά ρεύματα εμπορίου, μετακίνησης και μετανάστευσης. Η μουσική του Ζήνωνα Οικονομίδη λειτουργεί ως μια τρίτη φωνή σε αυτόν τον διάλογο. Δεν συνοδεύει απλώς τις εικόνες, αλλά παρεμβαίνει σε αυτές, ακολουθώντας μουσικές διαδρομές που ταξίδευαν ανάμεσα στο νησί και την ηπειρωτική ακτή πολύ πριν οι κινηματογραφικές κάμερες αρχίσουν να καταγράφουν την περιοχή.

Μετά τη ζωντανή παρουσίαση, το «Common Currents» θα προβάλλεται από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στον χώρο Kartzin SEA Lab x Visual Voices.

Cindy Chehab και Ζήνωνας Οικονομίδης

Η Cindy Chehab είναι Λιβανέζα κινηματογραφίστρια, παραγωγός και επιμελήτρια κινηματογραφικών προγραμμάτων, με το έργο της να επικεντρώνεται στην ταυτότητα της περιοχής SWANA. Μέσα από μια ερευνητική, εθνοβιογραφική κινηματογραφική πρακτική διερευνά τις συναντήσεις προσωπικής και συλλογικής μνήμης, αλλά και την έννοια του «απόντος αρχείου»: όσα χάθηκαν, αποσιωπήθηκαν ή διασώθηκαν μόνο αποσπασματικά, αλλά εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε και αφηγούμαστε την Ιστορία.

Ο Ζήνωνας Οικονομίδης είναι μουσικός με σπουδές στο University of Sheffield και στο University of Leeds. Έχοντας κινηθεί από τη ροκ και την ποπ μέχρι τη fusion, τη folk και διαφορετικές διαπολιτισμικές συνεργασίες, τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις βαλκανικές και ρεμπέτικες κιθαριστικές παραδόσεις μέσα από το τροπικό σύστημα του μακάμ. Η δουλειά του διερευνά επίσης τη συνάντηση αυτών των παραδόσεων με τις δυνατότητες της ηλεκτρικής κιθάρας και των σύγχρονων ηχητικών τοπίων.

Πληροφορίες

Common Currents

Ζωντανή παρουσίαση: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 19:00-20:30

Προβολές: 12-25 Σεπτεμβρίου 2026

Kartzin SEA Lab x Visual Voices, Αισχύλου 83, 1011 Λευκωσία