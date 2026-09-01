«RESILIENCE: Τέχνη και Ψυχική Υγεία»: Μια έκθεση που αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μέσα από την τέχνη

H Λεβέντειος Πινακοθήκη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας της Ψυχικής Υγείας (Λευκωσίας) και τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ παρουσιάζουν την φιλανθρωπική έκθεση «RESILIENCE: Τέχνη και Ψυχική Υγεία», μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα ως μέσο έκφρασης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συμπερίληψης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, από την Επίτιμη Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας της Ψυχικής Υγείας, κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου.

Η έκθεση φιλοξενεί έργα που δημιούργησαν μέλη των Μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης (ΜΕρΑ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, με τη στήριξη του ΣΠΨΥ. Μέσα από τη ζωγραφική και την καλλιτεχνική δημιουργία, οι συμμετέχοντες μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας, αποδοχής και ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης. Οι τρεις συνδιοργανωτές επισημαίνουν ότι η έκθεση αποτελεί μια γιορτή της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και της δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως όταν τα άτομα με ψυχικές προκλήσεις έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες και τη στήριξη που χρειάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν, να εμπνεύσουν και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία. Η φιλοξενία της έκθεσης στη Λεβέντειο Πινακοθήκη εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευσή της να προάγει τον πολιτισμό με κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη συμπερίληψη, τον διάλογο και την ισότιμη συμμετοχή όλων στην πολιτιστική ζωή.

Το κοινό καλείται να επισκεφθεί την έκθεση και να γνωρίσει έργα που αφηγούνται ιστορίες δύναμης, ελπίδας και δημιουργικότητας, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Τα έργα της έκθεσης θα διατίθενται προς πώληση και τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη του Συνδέσμου Προστασίας της Ψυχικής Υγείας (Λευκωσίας).

Πληροφορίες

Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη / Αίθουσα Claude Monet Hall, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια: 17-20 Σεπτεμβρίου 2026 /

Ώρες λειτουργίας Πινακοθήκης: Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά | Τετάρτη: 10:00-20:00 | Πέμπτη-Κυριακή: 10:00-17:00

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:+357 22 668838 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00 & 14:00-16:30) | info@leventisgallery.org