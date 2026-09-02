Το «All of It» του Άλιστερ ΜακΝτάουαλ ανεβαίνει στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53

Το ΚΤΗΡΙΟΝ 53 παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It».

Το έργο γράφτηκε το 2020 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Royal Court στο Λονδίνο. Το 2023 ξαναπαρουσιάστηκε στον ίδιο χώρο ως μέρος μιας ποιητικής τριλογίας του συγγραφέα, η οποία ταξίδεψε στη συνέχεια στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Πρόκειται για έναν μονόλογο τύπου stream of consciousness – έναν κατακλυσμό σκέψεων και εικόνων που αναδύονται από το μυαλό της αφηγήτριας σε μια αδιάκοπη ροή. Άλλοτε ελλειπτικά, άλλοτε αποσπασματικά, συνειρμικά και επαναληπτικά, η σκέψη- ανάμνηση που μετατρέπεται σε λόγο, αποτυπώνει με χιούμορ, αμηχανία, ειλικρίνεια, ευθύτητα και τρυφερότητα το ταξίδι μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τη στιγμή του οριστικού αποχωρισμού.

Επιτυγχάνεται έτσι μια χαρτογράφηση της πορείας της χαρακτήρα μέσα από όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής: τη βρεφική και παιδική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωση, με ό,τι αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν – την περιέργεια, την αβεβαιότητα, τις επαναστάσεις, την έμμηνο ρύση, τη σεξουαλικότητα, τον γάμο, τη μητρότητα, το διαζύγιο, τη ρουτίνα της καθημερινότητας, την απώλεια και τον θάνατο.

Η πειραματική φόρμα του έργου, που φωτίζει τον χείμαρρο του ασυνείδητου της χαρακτήρα και την ανακατασκευή της ανάμνησης, οδηγεί τους θεατές σε μια διαρκή επαγρύπνηση και λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ζωή κινείται με μεγάλες ταχύτητες και χάνεται από τα χέρια μας σαν κόκκος άμμου.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση / Δραματουργία / Σκηνοθεσία: Μαρία Ιόλη Καρολίδου

Σκηνικά / Κοστούμια: Μαρία Γεωργίου

Μουσική / Σχεδιασμός Ήχου: Χριστίνα Γεωργίου

Σχεδιασμός βιντεοπροβολών: Γιώργος Αλεξάνδρου

Φωτογραφίες: Νικόλας Λουκά

Διεύθυνση Παραγωγής: Στέλιος Θεοχάρους

Επί σκηνής: Αντωνία Χαραλάμπους

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 20.00

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Δευτέρα από 23 Σεπτεμβρίου & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Διάρκεια: Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: 70001384

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Συστήνεται για άτομα άνω των 16 ετών.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ

Η παράσταση ανεβαίνει με τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.