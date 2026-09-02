Το ΣΑΡΔΑΜ επιστρέφει στη Λεμεσό για την 14η διοργάνωσή του

Για μια ακόμη χρονιά, συγγραφείς, συγγραφείς-περφόρμερ και άλλοι καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό μοιράζονται τρόπους συγγραφής, ανάγνωσης και επιτέλεσης της λογοτεχνίας, μέσα από περφόρμανς, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Κοινή συνισταμένη ο συνδυασμός της λογοτεχνίας και του λόγου με σύγχρονα και κλασικά μέσα έκφρασης, όπως θέατρο, τεχνολογία, ήχο/μουσική, spoken word, ηχητική ποίηση (sound poetry), εικαστικές τέχνες, και ούτω καθεξής.

Φέτος, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το φεστιβάλ συνεργάζεται με το Xing the Line, μία από τις παλαιότερες εναλλακτικές δράσεις της ποιητικής σκηνής του Λονδίνου, καθώς και με τον λονδρέζικο εκδοτικό Outspoken Press.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσιάζει δύο κεντρικές βραδιές με εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές και εμπλουτίζεται με τρία δημιουργικά εργαστήρια. Επιπλέον, το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων συμπεριλαμβάνει μια ζωντανή διαδικτυακή συνέντευξη με τη Lydia Davis (Man Booker Prize 2013), η οποία είναι το Τιμώμενο Πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης, την περφόρμανς από Ιρλανδία DIAL και μια εγκατάσταση από την Iris Colomb από Ηνωμένο Βασίλειο. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το καθιερωμένο Open Mic, σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΚΕΝΟ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 23/09

LYDIA DAVIS (Man Booker Prize 2013) / ΗΠΑ (ENG)

Συνέντευξη

Συντονίζει η Μαρία Α. Ιωάννου, καλλιτεχνική επιμελήτρια του φεστιβάλ

[Διαδικτυακά, μέσω Zoom]

18:00–19:00

Έναρξη του φεστιβάλ με το Τιμώμενο Πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης, τη Lydia Davis, γνωστή συγγραφέα από τις ΗΠΑ και βραβευμένη με το πιο σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο μετά το Νόμπελ, το Man Booker. Η Lydia Davis, γνωστή για τις πολύ μικρές ιστορίες απίστευτης ευφυΐας που έχει γράψει, με έντονο το στοιχείο του πειραματισμού, έχει επηρεάσει πληθώρα συγγραφέων ανά το παγκόσμιο και τα βιβλία της αγαπήθηκαν από αναγνώστες από όλο τον κόσμο.

Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσει τη Lydia Davis μέσω Zoom, σε μια αποκλειστική ζωντανή συνέντευξη ειδικά για το φεστιβάλ ΣΑΡΔΑΜ, με θέμα τον πολυεπίπεδο και συναρπαστικό κόσμο της γραφής!

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε συμμετέχοντες/συμμετέχουσες από όλο τον κόσμο.

Εγγραφές στο τηλ. 99558358 και στο μέιλ arttitudecyprus@gmail.com (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας).

ΠΕΜΠΤΗ, 24/09

DIAL / ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ENG)

Λογοτεχνική περφόρμανς

[Ξυδάδικο / Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036, Λεμεσός]

20:00–21:00

Το DIAL είναι ένα πρότζεκτ γραφής, περφόρμανς και ηχογράφησης διαρκείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2021, από τον Χριστόδουλο Μακρή, σε συνεργασία με την Diatribe Records και με τη συμμετοχή των μουσικών Joanna Mattrey και Keith Lindsay.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ, το οποίο έχει παρουσιαστεί στο Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://yesbutisitpoetry.blogspot.com/p/dial.html

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Culture Ireland, τον κρατικό οργανισμό της Ιρλανδίας για την προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο τηλ. 99558358.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/09

Έλενα Αγαθοκλέους / Κύπρος (GR)

Εργαστήριο Αφήγησης και Περφόρμανς

Αφηγηματική Χαρτογράφηση — Από τους Τόπους και τις Ταυτότητες στη Ζωντανή Αφήγηση

[Ξυδάδικο / Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036, Λεμεσός]

16:30–19:30

Εργαστήριο χαρτογραφικής πρακτικής που εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης ταυτοτήτων και τόπων, εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους οι χωρικές διαδρομές συγκροτούνται και μετουσιώνονται σε ζωντανές προσωπικές αφηγήσεις.

Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 99558358 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Ι – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

[Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91A, 3042, Λεμεσός]

20:00–21:30

Ζωντανές εμφανίσεις από:

Φοίβη Γιαννίση (Ελλάδα) / Maria-Sophia Christodoulou & Maya Caspari (ΗΒ), σε συνεργασία με Outspoken Press / Nelmarie du Preez (Νότια Αφρική) & Μαρίνα Χριστοδουλίδου (Κύπρος) / Μάριος Αγαθοκλέους & Δώρος Γεωργίου (Κύπρος) – πρόγραμμα φιλοξενίας 2026 / montenegrofisher (Χιλή/ΗΒ).

Είσοδος: 8 ευρώ. Κρατήσεις στο τηλ. 99558358.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26/09

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ / Ελλάδα (GR)

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

LIFE WRITING | Γράφοντας τον εαυτό

[Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91A, 3042, Λεμεσός]

10:30–13:30

Ένα ομαδικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής με τις αρχές και μεθόδους της Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας (Narrative Therapy). Στο εργαστήριο η στόχευσή μας θα είναι παραγωγική: διερευνούμε → αποκαλύπτουμε → δημιουργούμε. Όλα καταλήγουν σε μια λογοτεχνία που δεν «γράφει για τον εαυτό μας» αλλά «γράφει τον εαυτό μας» με επιτελεστικό τρόπο, κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι πράττει πάντοτε η ουσιαστική σχέση μας με τη γραφή.

Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 99558358 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

IRIS COLOMB / ΗΒ

Έκθεση – Iris Colomb: Installation

[Tapper, 1ος όροφος, Ελευθερίας 62, 3042, Λεμεσός]

18:30–22:30

Η Iris Colomb δημιουργεί ποιητικά αντικείμενα και ασχολείται με τον αυτοσχεδιασμό βάσει κειμένων και σε συνεργασία με διάφορα σχήματα μουσικής. Στην εγκατάσταση αυτή θα παρουσιάσει μια συλλογή κειμενικών αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιεί στις περφόρμανς της με μουσικούς.

Η εγκατάσταση θα είναι ανοιχτή στο κοινό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Είσοδος ελεύθερη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΙΙ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

[Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91A, 3042, Λεμεσός]

20:00–21:30

Ζωντανές εμφανίσεις από:

Χρήστος Χρυσόπουλος (Ελλάδα) / Θάνος Σταθόπουλος (Ελλάδα) / Kinga Toth (Ουγγαρία) / Φεραία Νικολάου & Μαρία Χριστοδούλου (Κύπρος) – πρόγραμμα φιλοξενίας 2026 / Μαρία Κούβαρου (m.ouv) (Κύπρος) / Jeff Hilson και Iris Colomb (ΗΒ) – συνεργασία με το Xing the Line.

Είσοδος: 8 ευρώ. Κρατήσεις στο τηλ. 99558358.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/09

JEFF HILSON / ΗΒ (ENG)

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

“I Love You And the Sonnet Is Not Dead”: An Experimental Sonnet Workshop

[Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91A, 3042, Λεμεσός]

16:00–19:00

Ένα πειραματικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής που διερευνά καινοτόμες προσεγγίσεις στο σονέτο, υπό την καθοδήγηση του ποιητή, επιμελητή και κριτικού Jeff Hilson, του οποίου το έργο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανεξέταση του σύγχρονου σονέτου, μεταξύ άλλων ως επιμελητή του βιβλίου The Reality Street Book of Sonnets. Το εργαστήριο μάς προσκαλεί να αμφισβητήσουμε το συμβατικό και να γνωριστούμε από την αρχή με μια από τις πιο διαχρονικές ποιητικές φόρμες.

Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 99558358 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

IRIS COLOMB / ΗΒ (συνέχεια)

Έκθεση – Iris Colomb: Installation

[Tapper, 1ος όροφος, Ελευθερίας 62, 3042, Λεμεσός]

18:30–22:30

Η Iris Colomb δημιουργεί ποιητικά αντικείμενα και ασχολείται με τον αυτοσχεδιασμό βάσει κειμένων και σε συνεργασία με διάφορα σχήματα μουσικής. Στην εγκατάσταση αυτή θα παρουσιάσει μια συλλογή κειμενικών αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιεί στις περφόρμανς της με μουσικούς.

Η εγκατάσταση θα είναι ανοιχτή στο κοινό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Είσοδος ελεύθερη.

CLOSING: SARDAM OPEN MIC

[Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91A, 3042, Λεμεσός]

19:30

Το Open Mic του φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Κενό και είναι ανοιχτό σε όλες τις γλώσσες.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Open Mic στο τηλ. 99558358.

Είσοδος ελεύθερη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής για εργαστήρια – πληροφορίες – κρατήσεις: 99558358

Κόστος συμμετοχής ανά εργαστήριο: 25 ευρώ (20 ευρώ ανά εργαστήριο για τα άτομα που θα παρακολουθήσουν και τα τρία).

Είσοδος ανά ομαδική βραδιά λογοτεχνικών περφόρμανς: 8 ευρώ.

Η είσοδος σε όλες τις φετινές παράλληλες δράσεις είναι δωρεάν.

Το φεστιβάλ επιχορηγείται από τα προγράμματα Πολιτισμός ΙΙI και Κύπρια, του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.

Η επιτροπή αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Open Call) του φεστιβάλ για το 2026 και το 2027: Έλενα Αγαθοκλέους, Νίκος Φιλίππου και Κωνσταντίνα Ιωαννίδου.

Σχεδιασμός οπτικής εικόνας του φετινού φεστιβάλ: Αναστασία Μελανδίνου

Διοργανωτές: ομάδα aRttitude

Μέγας Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υποστηρικτές/Συνεργάτες: Culture Ireland, Xing the Line, Outspoken Press, Βιβλιοτρόπιο, Βιβλιοπωλεία Κ. Π. Κυριάκου, Εκδόσεις Κενό, Limassol Book Fair, Sound and Beyond audio-visual services, Limassol Today

Περισσότερες πληροφορίες: www.sardamfestival.com