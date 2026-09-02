Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμμαχος ή εχθρός; Νέος κύκλος δημόσιων διαλέξεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σειρά δημόσιων διαλέξεων και ανοικτών συζητήσεων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, επιχειρώντας να φέρει τη συζήτηση για την ταχύτατη ανάπτυξη της ΤΝ πέρα από τα όρια της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας.

Η σειρά έχει γενικό τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη Σήμερα και Αύριο: Κίνδυνος ή Ευκαιρία, Σύμμαχος ή Εχθρός» και φιλοδοξεί να εξετάσει τόσο το επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της ΤΝ όσο και τα ευρύτερα κοινωνικά, φιλοσοφικά και ηθικά ερωτήματα που συνοδεύουν την ανάπτυξή της.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 μέχρι τις 19:30, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Καλλιπόλεως 75. Τον πρώτο κύκλο διαλέξεων θα αναλάβει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης Κάκας.

Στο επίκεντρο του κύκλου θα βρεθούν οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και η σχέση της νέας τεχνολογίας με την ψυχολογική, κοινωνική και φιλοσοφική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν οι πιθανές επιδράσεις της ΤΝ στην εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία και την πολιτική, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ατομική ελεύθερη σκέψη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης συνοδεύεται από ολοένα εντονότερη δημόσια συζήτηση γύρω από τη ρύθμιση, την υπεύθυνη χρήση και τον σχεδιασμό των σχετικών συστημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΤΝ επαναφέρει στο προσκήνιο θεμελιώδη φιλοσοφικά και ηθικά ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη σκέψη και ύπαρξη.

Οι διαλέξεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτές και σε ανθρώπους χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε νέους, επαγγελματίες, ερευνητές και ανθρώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο και τους δημόσιους οργανισμούς. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει διάλεξη διάρκειας 45 λεπτών και θα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση διάρκειας 30 λεπτών.

Οι διαλέξεις τελούν υπό την αιγίδα της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κύπρου, της οποίας προεδρεύει η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγήτρια Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού.

Πληροφορίες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Σήμερα και Αύριο: Κίνδυνος ή Ευκαιρία, Σύμμαχος ή Εχθρός

Πρώτη διάλεξη: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 [Ομιλητής: Αντώνης Κάκας, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου]

Ώρες διεξαγωγής: 18:00-19:30

Τοποθεσία: Αίθουσα Τελετών, Καλλιπόλεως 75, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/xPpK21xnNpifUnzs8