Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Mitsikouri 2026: Μεγαλώνει και ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κύπρο

Το πρόγραμμα της τρίτης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri παρουσιάστηκε επίσημα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα - ASSITEJ Κύπρου.

Από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2026, 14 παραγωγές από 11 χώρες θα παρουσιαστούν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, ενώ δράσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και στην επαρχία Αμμοχώστου.

Για πρώτη φορά, το Mitsikouri αποκτά παρουσία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, διευρύνοντας την πρόσβαση των παιδιών και των νεαρών ατόμων σε υψηλού επιπέδου παραστατικές τέχνες.

Το φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, από τη βρεφική ηλικία μέχρι τα 18 χρόνια. Περιλαμβάνει θέατρο, χορό, σύγχρονο τσίρκο, συμμετοχικές και συμπεριληπτικές παραστάσεις, καθώς και έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Πολλές από τις παραγωγές έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας θερμές κριτικές και την ανταπόκριση του κοινού.

Παραγωγές από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο συνθέτουν ένα πολύχρωμο πρόγραμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μη λεκτική ή περιορισμένου λόγου δημιουργία, ώστε η εμπειρία να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Οι διεθνείς παραγωγές τελούν υπό την αιγίδα των αντίστοιχων πρεσβειών και πολιτιστικών φορέων των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η πλήρως συμπεριληπτική παράσταση «Helix - The HangingGarden» από τη Νορβηγία, η οποία παρουσιάζεται σε συνεργασία με το ENA Foundation και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Μετά την τελευταία παρουσίασή της θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες.

Η παραγωγή «Kuris Kuri» από τη Λιθουανία θα παρουσιαστεί σε ανοιχτές πλατείες, με την υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων BeActive και «Αθλητισμός για Όλους». Η συνεργασία δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον αθλητισμό, την κίνηση και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη θα παρουσιαστεί η βελγική παραγωγή «PLOCK!», φέρνοντας τις παραστατικές και τις εικαστικές τέχνες πιο κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η γαλλική παραγωγή «Souvenirs» παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης το «Immobile & Rebondi» της γαλλικής Compagnie Lamento, το συμμετοχικό «Archipelago» από την Ιταλία, το «Club Origami» από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, το «The Story of Larry» από την Ελβετία, οι παραγωγές «WOW!» και «Be Kind» από την Ολλανδία, το «DUST» από τη Σουηδία, το «Coperta» από το Λουξεμβούργο και η κυπριακή παραγωγή «Kiki and Koko go Loco».

Η διοργάνωση θα αρχίσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια εορταστική περιπατητική δράση στην καρδιά της Λευκωσίας. Μουσική, εκπλήξεις και δημιουργικές παρεμβάσεις θα συνοδεύσουν την πορεία μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ.