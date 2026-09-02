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Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Mitsikouri 2026: Μεγαλώνει και ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κύπρο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.09.2026 11:02
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Με 14 παραγωγές από 11 χώρες, για παιδιά και νεαρά άτομα 0-18 ετών, καθώς και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της τρίτης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri παρουσιάστηκε επίσημα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα - ASSITEJ Κύπρου.

Από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2026, 14 παραγωγές από 11 χώρες θα παρουσιαστούν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, ενώ δράσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και στην επαρχία Αμμοχώστου.

Για πρώτη φορά, το Mitsikouri αποκτά παρουσία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, διευρύνοντας την πρόσβαση των παιδιών και των νεαρών ατόμων σε υψηλού επιπέδου παραστατικές τέχνες.

Το φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, από τη βρεφική ηλικία μέχρι τα 18 χρόνια. Περιλαμβάνει θέατρο, χορό, σύγχρονο τσίρκο, συμμετοχικές και συμπεριληπτικές παραστάσεις, καθώς και έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Πολλές από τις παραγωγές έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας θερμές κριτικές και την ανταπόκριση του κοινού.

Παραγωγές από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο συνθέτουν ένα πολύχρωμο πρόγραμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μη λεκτική ή περιορισμένου λόγου δημιουργία, ώστε η εμπειρία να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Οι διεθνείς παραγωγές τελούν υπό την αιγίδα των αντίστοιχων πρεσβειών και πολιτιστικών φορέων των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η πλήρως συμπεριληπτική παράσταση «Helix - The HangingGarden» από τη Νορβηγία, η οποία παρουσιάζεται σε συνεργασία με το ENA Foundation και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Μετά την τελευταία παρουσίασή της θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες.

Η παραγωγή «Kuris Kuri» από τη Λιθουανία θα παρουσιαστεί σε ανοιχτές πλατείες, με την υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων BeActive και «Αθλητισμός για Όλους». Η συνεργασία δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον αθλητισμό, την κίνηση και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη θα παρουσιαστεί η βελγική παραγωγή «PLOCK!», φέρνοντας τις παραστατικές και τις εικαστικές τέχνες πιο κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η γαλλική παραγωγή «Souvenirs» παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης το «Immobile & Rebondi» της γαλλικής Compagnie Lamento, το συμμετοχικό «Archipelago» από την Ιταλία, το «Club Origami» από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, το «The Story of Larry» από την Ελβετία, οι παραγωγές «WOW!» και «Be Kind» από την Ολλανδία, το «DUST» από τη Σουηδία, το «Coperta» από το Λουξεμβούργο και η κυπριακή παραγωγή «Kiki and Koko go Loco».

Η διοργάνωση θα αρχίσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια εορταστική περιπατητική δράση στην καρδιά της Λευκωσίας. Μουσική, εκπλήξεις και δημιουργικές παρεμβάσεις θα συνοδεύσουν την πορεία μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ.

 

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Ένα φεστιβάλ ανοιχτό και προσβάσιμο

Κεντρικός στόχος του Mitsikouri είναι κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στο θέατρο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου ζει, την οικονομική ή κοινωνική του πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει τις δράσεις προσβασιμότητας και συμπερίληψης, καθώς και τις πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε παιδιά από ευάλωτες ή υποεκπροσωπούμενες ομάδες και από ορεινές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Για πρώτη φορά, αναπτύσσονται επίσης οργανωμένες συνεργασίες με σχολεία, μέσα από ειδικές παραστάσεις και δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάθε παιδί στο θέατρο - Mitsikouri Edition», και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, θα προσφερθούν δωρεάν εισιτήρια σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στις τέχνες.

Παράλληλα, το Mitsikouri BUS Project, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, θα προσφέρει σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών από αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία. Τα παιδιά θα μεταφερθούν δωρεάν στη Λευκωσία, θα συμμετάσχουν στις δράσεις του Φεστιβάλ, θα παρακολουθήσουν διεθνή παράσταση και θα γνωρίσουν τους καλλιτέχνες.

Πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα

Τις παραστάσεις πλαισιώνει ένα διευρυμένο παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο δίνει ενεργό ρόλο στα παιδιά και δημιουργεί χώρους συνάντησης ανάμεσα σε καλλιτέχνες, επαγγελματίες, φορείς, σχολεία και κοινότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χορογραφικό εργαστήρι «Τέσσερα» στην κοινότητα Αυγόρου, το δημιουργικό εργαστήρι «Discovering Together | Ανακαλύπτουμε Μαζί» με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εικαστικό Helga Stentzel, σε συνεργασία με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις δικτύωσης και την πρωτοβουλία «Pitch it!», η οποία θα φέρει σε επαφή την κυπριακή καλλιτεχνική κοινότητα με διεθνείς επισκέπτες του Φεστιβάλ.

Μέσα από τη δράση Mitsikouri Young Ambassadors, παιδιά ηλικίας 7-15 ετών θα παρακολουθήσουν παραστάσεις, θα συναντήσουν καλλιτέχνες και θα μοιραστούν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους με την ομάδα του Φεστιβάλ. Παράλληλα, η δράση «Πες τη γνώμη σου!» θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να καταγράψουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους με δημιουργικούς τρόπους, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό των επόμενων διοργανώσεων.

Γέφυρες ανάμεσα στην Κύπρο και το εξωτερικό

Το Mitsikouri συνεχίζει να ενισχύει την εξωστρέφεια της κυπριακής καλλιτεχνικής κοινότητας, δημιουργώντας σταθερές γέφυρες με το εξωτερικό. Η παρουσία διεθνών παραγωγών και προσκεκλημένων, οι δράσεις δικτύωσης και οι συνεργασίες με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς δημιουργούν νέες δυνατότητες ανταλλαγής, κινητικότητας και μελλοντικών συνεργασιών.

Το Mitsikouri δεν περιορίζεται στην παρουσίαση παραστάσεων. Φιλοδοξεί να αποτελεί έναν ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο ανακάλυψης, συνάντησης και συμμετοχής - ένα Φεστιβάλ που μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά και ακούει ουσιαστικά τη φωνή τους.

Πληροφορίες

Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri

Ημερομηνία: 10-18 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσίες: Λευκωσία - Λεμεσός - Λάρνακα - Πάφος - Αμμόχωστος

Προπώληση εισιτηρίων: SoldOutTickets 

Κύριος Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
MITSIKOURI
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