Γαλλικός πολιτισμός στην Κύπρο: Οι εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις με γαλλικό αποτύπωμα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Θέατρο, μουσική, φωτογραφία, χορός και διαδραστική τέχνη συναντιούνται στο νέο πρόγραμμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Η Comédie-Française για πρώτη φορά στην Κύπρο

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές του προγράμματος είναι η πρώτη παρουσία της ιστορικής Comédie-Française στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζεται το L’Événement (Το Γεγονός), το αυτοβιογραφικό έργο της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux, σε σύλληψη και ερμηνεία της ηθοποιού Françoise Gillard.

Στο έργο, η Ernaux επιστρέφει σε μια τραυματική εμπειρία της νεότητάς της, σε μια εποχή κατά την οποία η άμβλωση αποτελούσε ακόμη ποινικό αδίκημα στη Γαλλία. Μέσα από μια λιτή σκηνική προσέγγιση, η προσωπική μαρτυρία μετατρέπεται σε έναν ευρύτερο στοχασμό γύρω από την ελευθερία των γυναικών, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του σώματος.

Η παράσταση θα δοθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Η ZAZ ζωντανά στην Κύπρο

Την ίδια ημέρα, η ZAZ έρχεται στην Κύπρο για συναυλία στη Λεμεσό. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σύγχρονες φωνές της γαλλικής μουσικής σκηνής, η ZAZ συνδυάζει τη γαλλική chanson με jazz, pop και world music.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στο Zante Venue στη Λεμεσό.

Το Laou Laou επιστρέφει στους δρόμους της Λευκωσίας

Στις 20 Σεπτεμβρίου, το Laou Laou Open Streets επιστρέφει στους Αγίους Ομολογητές, μετατρέποντας τους δρόμους της περιοχής σε χώρο πολιτισμού, δημιουργικότητας και συνύπαρξης.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει φέτος με πρόγραμμα αφιερωμένο στη διαδραστική τέχνη. Έργα της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Julie Stephen Chheng θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία της γειτονιάς, ενώ θα πραγματοποιηθεί και δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά, με αφετηρία το καλλιτεχνικό της σύμπαν.

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται από τις 10:00 μέχρι τις 22:00.

Break The Maze: τέσσερις ημέρες urban κουλτούρας

Από τις 24 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, το Break The Maze Dance Festival επιστρέφει στην Κύπρο. Το φεστιβάλ, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα urban χορού στο νησί, φέρνει στο προσκήνιο το Breaking, το Hip Hop και τα Funk Styles, μαζί με μουσική, τέχνη, μόδα και battles με συμμετοχές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου στηρίζει τη διοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ οι μεγάλοι τελικοί θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Molos Skatepark στη Λεμεσό.

RE-VISIONS: Η Κύπρος ως τόπος, μνήμη και αρχείο

Το πρόγραμμα συμπληρώνει το RE-VISIONS, μια διαμεσογειακή φωτογραφική φιλοξενία που διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και την Actus Anima, με εκπρόσωπο την Catherine Nikita, στο πλαίσιο της Διετούς Επετείου της Φωτογραφίας που έχει θεσπίσει το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Από τις 19 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, πέντε φωτογράφοι από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο θα συναντηθούν στη Μαλούντα, προσεγγίζοντας την Κύπρο όχι απλώς ως σκηνικό αλλά ως τόπο, θέμα και αρχείο, μέσα από το τοπίο, την ιστορία και τη μνήμη της.

Στη φιλοξενία συμμετέχουν οι Gaëtan Soerensen, Romane Iskaria, Ioanna Spentzou, Constantinos-Sofoklis Constantinou και Samar Baiomy, υπό την επιμελητική και επιστημονική διεύθυνση της Δρος Ιούς Πάσχου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τα έργα που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν στο Garage Art Space στη Λευκωσία από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Ελλάδα το 2027.