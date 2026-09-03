Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Θέατρο
«Φαίδων ή ο ίλιγγος» | Το έργο της Γιουρσενάρ ανεβαίνει από την Alpha Square
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.09.2026 10:29
Header Image

Η σύνθεση της νομπελίστριας Μαργκερίτ Γιουρσενάρ παρουσιάζεται ως θεατρικό ντουέτο σε «ποιητικούς» χώρους της Κύπρου.

Το «Φαίδων ή ο ίλιγγος» της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ παρουσιάζει η Alpha Square τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

Στη συλλογή «Φωτιές», η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μια από τις σπουδαιότερες συγγραφείς στον κόσμο του περασμένου αιώνα, φαντάζεται τη σκέψη, την κατάσταση και τη ψυχοσύνθεση κάποιων ιστορικών ή μυθικών προσώπων και τους δανείζει το δικό της μοναδικό λόγο.

Στο κομμάτι «Φαίδων ή ο ίλιγγος» ακούμε τον Φαίδωνα, έναν αριστοκράτη από την Ηλεία, να εξιστορεί στον Κέβη, με τον οποίο υπήρξαν μαζί ακόλουθοι του Σωκράτη, την ένδοξη εφηβεία του ως αθλητής, τη στιγμή που ο Αλκιβιάδης, εκ μέρους του Σωκράτη, τον αγόρασε από τη δουλεία και την πορνεία των κατακτητών, και τη μαθητεία του στο «Σύμπαν» του Σωκράτη.

Με την υψηλή ποίηση της Νομπελίστριας συγγραφέα, ο θεατής παρακολουθεί τον απολογισμό του Φαίδωνα, έτσι όπως το μυαλό και η καρδιά του επέλεξαν να τα φυλάξουν, ζαλισμένος, διαρκώς, από ηδονή, και λαξευμένος από την αδελφή της, την οδύνη, έχοντας γαλουχηθεί από το μεγαλύτερο πνεύμα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Στο «κόσμημα» που αποτελεί η πρόσοψη και η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, τοποθετεί η Alpha Square τον Φαίδωνα να αναπολεί τη ζωή και τα μαθήματά του, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας τον Σεπτέμβριο. 

Σε συνεργασία με το καφεκοπτείο Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, την EUROBANK και την THANOS Hotels, η παράσταση θα ανεβεί και σε δύο επιπρόσθετους, ποιητικούς χώρους, μαζί με κρασί  Penfolds. Θα δοθεί μία παράσταση στην πισίνα του Ξενοδοχείου Almyra στην Πάφο, με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, και δύο παραστάσεις στη μαγευτική αυλή του Ξενοδοχείου Amyth στην παλιά Λευκωσία.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Μετάφραση: Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή  

Φωτισμοί, φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς 

Μουσικό ηχοτοπίο: Σταύρος Μακρής  

Ερμηνεύουν οι Ανδρέας Αραούζος και Σταύρος Δημόπουλος

 

Πληροφορίες

«Φαίδων ή ο ίλιγγος» της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ

Παραστάσεις 

Λευκωσία

Ημερομηνία και ώρα: 23 & 24 Σεπτεμβρίου, 19.00 [στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας]

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Εξωτερική Πλατεία

Τιμή εισιτηρίου: €20 & €15 (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com/cy-en/tickets/theater/faidon-i-o-iliggos/ 

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 4 & Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 19.00

Τοποθεσία: Amyth

Πάφος

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 20.00

Τοποθεσία: Almyra

Τιμή εισιτηρίου: €20

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7720

Διάρκεια: 45 λεπτά.

Χορηγοί Παράστασης: ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ Γ. ΧΑΡΑΛΑMΠΟΥ | EUROBANK | THANOS HOTELS | PENFOLD

Tags

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ALPHA SQUARE
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα