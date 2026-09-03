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Ακυρώνεται η συναυλία της Della στον Δήμο Στροβόλου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.09.2026 11:12
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© Della Savvidou / Instagram. Photo taken by @ nickfilmss.

Η προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου συναυλία της βραβευμένης Della, σε συνεργασία με τη Louvana Records, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Την ακύρωση της συναυλίας της Della, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Στροβόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναυλία ακυρώνεται λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος των καλλιτεχνών.

Η εμφάνιση της Della θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Louvana Records.

Η Della είχε προαναγγείλει την εμφάνιση μέσω του λογαριασμού της στο Instagram πριν από περίπου μία εβδομάδα, κάνοντας λόγο για «surprise show» στις 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς τότε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Στην ίδια ανάρτηση, η καλλιτέχνιδα αναφερόταν επίσης στις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις της, στο Reeperbahn Festival στις 18 Σεπτεμβρίου και στο MOOV Festival στις 20 Σεπτεμβρίου.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Συναυλίες
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Δήμος Στροβόλου
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Louvana Records
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
DELLA
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
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