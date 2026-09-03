Ακυρώνεται η συναυλία της Della στον Δήμο Στροβόλου

Την ακύρωση της συναυλίας της Della, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Στροβόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναυλία ακυρώνεται λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος των καλλιτεχνών.

Η εμφάνιση της Della θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Louvana Records.

Η Della είχε προαναγγείλει την εμφάνιση μέσω του λογαριασμού της στο Instagram πριν από περίπου μία εβδομάδα, κάνοντας λόγο για «surprise show» στις 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς τότε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Στην ίδια ανάρτηση, η καλλιτέχνιδα αναφερόταν επίσης στις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις της, στο Reeperbahn Festival στις 18 Σεπτεμβρίου και στο MOOV Festival στις 20 Σεπτεμβρίου.