«Pulse»: Τρεις καλλιτέχνες εξερευνούν τη δύναμη του χρώματος σε μία pop up έκθεση

Το 125 Space παρουσιάζει την έκθεση Pulse, η οποία φέρνει κοντά τρεις σύγχρονους καλλιτέχνες των οποίων η πρακτική ενώνεται γύρω από μια κοινή πεποίθηση: πως το χρώμα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική επιλογή, αλλά μια ενεργό δύναμη ικανή να παράγει ενέργεια, να δημιουργεί αναμνήσεις και να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Το χρώμα δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Έρχεται φορτισμένο με διάθεση, με ιστορία, με έναν παλμό που χτυπά αυτόνομα, ανεξάρτητα από το υπόστρωμα στο οποίο εγγράφεται. Η έκθεση εγκαινιάζεται με ένα pop-up σε μια εντυπωσιακή παραθαλάσσια τοποθεσία για πρώτη φορά: το Πολιτιστικό Κέντρο Aphrodite Amathusia. Πρόκειται για ένα νέο πρότζεκτ του 125 Space, ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή - ένας χώρος ο οποίος προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για έργα γεμάτα ζωντάνια και ενέργεια.

Tony Green

Ο Tony Green επανερμηνεύει την κλασσική μυθολογία της αμερικανικής Δύσης μέσω εκρηκτικών παλετών και αυθόρμητης γραμμής. Μορφές καουμπόηδων και ροντέο - παραδοσιακά αποδιδόμενες σε σκοτεινούς γήινους τόνους - μετατοπίζονται σε έντονα, τροπικά περιβάλλοντα, όπου συνυπάρχουν με γυναικείες μορφές και ρυθμική επανάληψη. Δουλεύοντας με ακρυλικά, μελάνια, μαλακά παστέλ και λαδοπαστέλ σε καμβά, οι πολυεπίπεδες συνθέσεις του Green αποτυπώνουν την κινητική ενέργεια του ροντέο, ενώ συγχρόνως αποδομούν τον στωϊκό του χαρακτήρα και τις συμβάσεις του. Το χιούμορ και η ελευθερία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε του έργο. Από την αποφοίτησή του από το Central Saint Martins το 2010, ο Green έχει συνεργαστεί με τους Selfridges, L'Oréal, Smythson of Bond Street και άλλους μεγάλους οίκους όπως Prada και JACQUEMUS. Η πιο πρόσφατη συνεργασία του ήταν με τον οίκο Lanvin Paris για τη συλλογή SS2026. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε όλο τον κόσμο, ενώ πολλά από τα έργα του ανήκουν σε συλλογές διεθνώς.

Laxmi Hussain

Το έργο της Laxmi Hussain πάλλεται μεταξύ αφαίρεσης και τη φιγούρας - παρουσιάζει τις οργανικές μορφές του σώματος μέσα από περίπλοκα οργανωμένα μοτίβα και λεπτομερειακή γραμμή. Το υπόβαθρό της στην αρχιτεκτονική διαμορφώνει την ακρίβεια της σχεδιαστικής της πρακτικής, ωστόσο τα θέματά της - το σώμα ως δοχείο, η τρυφερότητα της μητρότητας, οι μορφές που συναντάμε στην καθημερινότητα - απαιτούν μια ρευστότητα και μια οικειότητα που δεν χωρούσε στην αρχιτεκτονική. Η Hussain εργάζεται κυρίως σε ένα χρώμα: ένα έντονο μπλε που δρα ως φόρος τιμής προς τη μητέρα της, την οποία έχει χάσει. Μέσω αυτού του χρωματικού εγκώμιου, η πρακτική της μετατρέπεται σε έναν εορτασμό της ίδιας της μητρότητας - της γυναίκας, της απώλειας και του δεσμού με τα ίδια της τα παιδιά. Η Hussain εργάζεται με πολλαπλά μέσα, συχνά ενσωματώνοντας σκόπιμα στοιχεία ατέλειας, υποχρεώνοντας τον θεατή να σταθεί, να εμπλακεί και να συμπληρώσει ο ίδιος τα κενά. Μεταξύ των εκθέσεών της συμπεριλαμβάνονται το Print Club London, το Hackney Art Week και μια ατομική παρουσίαση στο Aspex Portsmouth. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο Vogue UK, στους Financial Times και στο ELLE Decoration, με συνεργασίες με την Tate, την H&M Home και το Royal Academy of the Arts.

Anna Kalinitschenko

Η Anna Kalinitschenko αντιμετωπίζει το χρώμα ως θέμα καθαυτό, στην πιο καθαρή του μορφή. Με έδρα την Κολωνία, κατασκευάζει φωτεινές συνθέσεις μέσω διαφανών στρώσεων ακρυλικού χρώματος, μελανιού και παστέλ, σε ακατέργαστο βαμβακερό καμβά, όπου τα σημεία του υφάσματος που μένουν εκτεθειμένα επιτρέπουν στο φως και στο κενό να λειτουργούν ως ενεργά στοιχεία μέσα σε κάθε έργο. Η έρευνά της γύρω από το πώς τα χρώματα αλληλεπιδρούν, ισορροπούν και μετασχηματίζουν το ένα το άλλο, δημιουργεί πίνακες που λειτουργούν πέρα από την αναπαράσταση, προσκαλώντας τον θεατή σε διαισθητικές, συναισθηματικές συναντήσεις, αντί για προσχεδιασμένες αφηγήσεις. Το έργο της καλλιεργεί χώρους αισιοδοξίας, ενέργειας και σύνδεσης. Η Kalinitschenko έχει εκθέσει σε όλη τη Γερμανία, το Βέλγιο και τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στο Discovery Art Fair Cologne, στην l'AppArt Gallery στις Βρυξέλλες και στην ABV Gallery στην Ατλάντα. Οι πίνακές της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές σε Γερμανία, ΗΠΑ, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία και Ιρλανδία.

Μαζί, αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες επιδεικνύουν ότι το χρώμα και η ενέργεια δεν είναι παθητικές ιδιότητες· είναι παρεμβάσεις. Είτε ο Green πυροδοτεί τη δυτική εικονογραφία με τροπικό χρωματισμό, είτε η Kalinitschenko οικοδομεί συναισθηματικές ατμόσφαιρες μέσα από διαφανείς στρώσεις, είτε η Hussain ιχνηλατεί την ήσυχη ζωτικότητα του σώματος μέσω σχολαστικού μοτίβου και του μνημειώδους μπλε της, καθεμία πρακτική επιμένει ότι η χρήση ζωντανών, έντονων χρωμάτων δεν είναι απλώς διακοσμητική - είναι ουσιαστική για την απόδοση του εσωτερικού μας εαυτού. Η έκθεση Pulse είναι ένας εορτασμός της παραγωγικής δύναμης του χρώματος, καθώς και των καλλιτεχνών που το μεταχειρίζονται με πρόθεση, ένστικτο και αφοσίωση.

Σχετικά με το 125 Space

Το 125 Space εξελίσσεται διαρκώς - είναι ένας χώρος ευέλικτος, που διαμορφώνεται ανάλογα από το μοναδικό όραμα κάθε πρότζεκτ. Αντί να επιβάλλουμε μια σταθερή δομή, μεταμορφωνόμαστε ώστε να φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη και το έργο του, αφήνοντας τη κάθε συνεργασία και την ίδια τη δημιουργικότητα να μας δείχνει τον δρόμο κάθε φορά.

Πληροφορίες

«Pulse»: Kalinitschenko, Green και Hussain σε μία pop up έκθεση

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18.00 (παρουσία όλων των καλλιτεχνών) στον εκθεσιακό χώρο Aphrodite Amathusia

Ώρες λειτουργίας: Κυριακή - Πέμπτη, 11.00 - 18.00

Τοποθεσία: Εκθεσιακός χώρος Aphrodite Amathusia [Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, 4532]

Διάρκεια pop up έκθεσης: 12 - 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: +357 99 008867 | www.125space.com/

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