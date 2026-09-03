Αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, μέσα από το έργο του συνθέτη και πιανίστα Σάββα Σάββα, με τίτλο «Στης Νύχτας την Ανάσα», πραγματοποιείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στην Κύρια Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή τη μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή του γνωστού Κύπριου συνθέτη.

Μουσικά τοπία για πιάνο, τσέλο, μπάσο, κιθάρα και κρουστά συναντούν έξι φωνές σε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη μελωδία και τον λόγο. Ορχηστρικές συνθέσεις, μελοποιημένα τραγούδια και απαγγελίες υφαίνουν μια βαθιά αισθησιακή ατμόσφαιρα με κεντρικό θέμα τον έρωτα.

Το έργο προτείνει μια συνολική εμπειρία - ένα μουσικό τελετουργικό, όπου ο ήχος γίνεται ανάσα, ο λόγος γίνεται σώμα και οι στιγμές μεταμορφώνονται σε συναίσθημα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές από τη δισκογραφία του Σάββα Σάββα, καθώς και τραγούδια του, που γράφτηκαν για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και ντοκιμαντέρ, σε συνδυασμό με στίχους και ποιήματα δημιουργών που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική και παγκόσμια ερωτική ποίηση, όπως η Ευριδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, ο Βάσος Βενιζέλος, ο Μιχάλης Πιασιαρδής, η Μαρία Πολυδούρη, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Πάμπλο Νερούδα, και η Άννα Αχμάτοβα.

Ταυτότητα παράστασης

Τραγούδι: Κούλης Θεοδώρου, Αναστασία Βορκά, Δέσποινα Κατσαντώνη, Διώνη Γκέιστ, Μαριάννα Σάββα, Χριστίνα Γαβριηλίδου

Απαγγελία: Σαλώμη Ιεροπούλου

Μουσικοί:

Σάββας Σάββας – πιάνο & σύνθεση

Robertas Grod – βιολοντσέλο

Παντελής Κωνσταντίνου – μπάσο

Δημήτρης Κωνσταντίνου – κιθάρα

Ανδρέας Θεοδώρου – τύμπανα & κρουστά

Πληροφορίες

«Στης Νύχτας την Ανάσα» | Αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι του Σάββα Σάββα

Ημερομηνία και ώρα: 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20.00

Χώρος: Κύρια Σκηνή, Σατιρικό Θέατρο

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: Μέσω της πλατφόρμας more.com / bit.ly/4deKage & Ταμείο θεάτρου: Τα εισιτήρια διατίθενται από το ταμείο του θεάτρου αποκλειστικά την ημέρα της παράστασης, 2 ώρες πριν από την έναρξη.

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Διοργάνωση / Παραγωγή: GSA Cultural Productions Ltd