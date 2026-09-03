«Jack Strong»: Η αληθινή ιστορία ενός Πολωνού κατασκόπου στη μεγάλη οθόνη

Η Πρεσβεία της Πολωνίας ανακοίνωσε την ειδική προβολή της αναγνωρισμένης πολωνικής ταινίας «Jack Strong», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 20.30, στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία.

Η ταινία «Jack Strong», σε σκηνοθεσία του Władysław Pasikowski, αφηγείται την αληθινή ιστορία του Συνταγματάρχη Ryszard Kukliński και τη μυστική δράση του κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η δράση του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων γύρω από το θάρρος, την ευθύνη και την ελευθερία. Η ταινία προσφέρει ένα συναρπαστικό πορτρέτο μιας σημαντικής και αμφιλεγόμενης σελίδας της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας.

Σχετικά με την ταινία

Η ταινία «Jack Strong», που κυκλοφόρησε το 2014, είναι ένα ιστορικό θρίλερ εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Συνταγματάρχη Ryszard Kukliński, ενός ανώτερου αξιωματικού του Πολωνικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος συνεργάστηκε κρυφά με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η ταινία εξετάζει τα ηθικά διλήμματα, τις προσωπικές θυσίες και τις γεωπολιτικές εντάσεις που πλαισιώνουν την αποστολή του, προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά σε μια κρίσιμη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η προβολή εντάσσεται στη σειρά ταινιών «Η Ευρώπη στον Κινηματογράφο», που διοργανώνουν τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Πολιτισμού στην Κύπρο (EUNIC), σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ταινία θα προβληθεί στην πρωτότυπη γλώσσα, με αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες

«Jack Strong»

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Τοποθεσία: Θέατρο Pantheon, Λευκωσία

Γλώσσα: Πολωνικά με αγγλικούς υπότιτλους

Είσοδος: Ελεύθερη.