«Πάμε Τρόοδος 3»: Μια γιορτή παράδοσης και δημιουργίας στην Προεδρική Κατοικία

Με εμπλουτισμένο πρόγραμμα, η εκδήλωση «Πάμε Τρόοδος 3» επιστρέφει την ερχόμενη Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026, στην Προεδρική Κατοικία Τροόδους και προσκαλεί το κοινό σε μια ανοικτή γιορτή παράδοσης και δημιουργίας, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η εκδήλωση αναδεικνύει την κυπριακή γαστρονομία, τη μουσική, την παράδοση και τη χειροτεχνία, ενώ παράλληλα στηρίζει την τοπική δημιουργία, τους παραγωγούς και τις μικρές επιχειρήσεις των ορεινών κοινοτήτων.

Αποτελεί πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεών της για την ανάδειξη εμβληματικών κτηρίων και χώρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές διοργανώσεις που τα καθιστούν περισσότερο οικεία και προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

Το «Πάμε Τρόοδος 3» πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, τσιαττιστά και βιωματικά εργαστήρια, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωμένους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες και, παράλληλα, να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο της κυπριακής παράδοσης.

Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν oι Γιώργος Σταματάρης, Έλενα Αναγιωτού, Ηρόδοτος Μιλτιάδους και το σχήμα Kazandibi, ενώ θα παρουσιαστούν και τσιαττιστά από λαϊκούς ποιητές, υπό την επιμέλεια του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής. Παράλληλα, θα μεταδίδεται από το χώρο ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή από το Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ.

Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε βιωματικά εργαστήρια μωσαϊκού, παρασκευής αρωμάτων, παραδοσιακής μουσικής, αγγειοπλαστικής, παρασκευής παλουζέ, παραδοσιακής μαγειρικής, υφαντικής και αργαλειού, καθώς και μεταξιού.

Οι δράσεις απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαφή με την κυπριακή παράδοση, τις τεχνικές και τα επαγγέλματα που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση διατηρεί και φέτος τον κοινωνικό της χαρακτήρα, στηρίζοντας το έργο της Στέγης Ευγηρίας Αγρού «Η Ελεούσα».

Πληροφορίες:

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα λειτουργούν δύο χώροι στάθμευσης: ένας στην Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό, και δεύτερος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους.

Από τους δύο χώρους θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς και από την Προεδρική Κατοικία, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Παράλληλα, θα διατίθενται λεωφορεία κατάλληλα για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), ώστε η πρόσβαση στον χώρο της εκδήλωσης να είναι εύκολη και απρόσκοπτη.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας εισόδου, οι επισκέπτες καλούνται να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μουσικό πρόγραμμα

Έναρξη με Live Link – Κρίστη Γεωργίου / Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ

12:00-13:30 Μουσικό Πρόγραμμα με τον Ηρόδοτο Μιλτιάδους

13:30-14:30 Μουσικό Πρόγραμμα με τους Kazandibi

14:30-15:15 Τσιάττισμα από λαϊκούς ποιητές, υπό την επιμέλεια του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής

15:15-17:00 Μουσικό Πρόγραμμα με τον Γιώργο Σταματάρη

17:00-18:00 Μουσικό Πρόγραμμα με την Έλενα Αναγιωτού

Πρόγραμμα βιωματικών εργαστηρίων

11:00-18:00 Εργαστήριο κατασκευής μωσαϊκών από το Mosaic Art by TJ

11:00-18:00 Εργαστήριο παρασκευής αρωμάτων από το Perfumery Theme Park

11:00-13:30 Εργαστήριο παραδοσιακής μουσικής με την Άννα Αριστείδου

11:00-15:00 Εργαστήριο αγγειοπλαστικής με τη Μαρία Μιχαήλ

11:00-13:00 Εργαστήριο παραδοσιακής μαγειρικής με την τηλεμαγείρισσα Χρύσω Λέφου

13:00-15:00 Εργαστήριο παρασκευής παλουζέ με την Παρασκευή Χατζηγιάννη

14:00-17:00 Εργαστήριο παραδοσιακής μουσικής με την Άννα Αριστείδου

15:00-18:00 Εργαστήριο υφαντικής και αργαλειού με τη Δέσπω Ιωαννίδου

15:00-18:00 Εργαστήριο μεταξιού με τη Χαριτίνη Ηρακλέους

(ΓΣ/ΕΑθ)