Παρουσίαση έκδοσης Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα

Ο πολυσυλλεκτικός τόμος Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα που κυκλοφορεί με αφορμή την ομώνυμη έκθεση που παρουσιάζεται στο ΠΙΤΚ, σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του εκδοτικού προγράμματος του Ιδρύματος.

Η έκδοση τεκμηριώνει φωτογραφικά και ερμηνευτικά τα περίπου διακόσια εκθέματα της έκθεσης: αρχαιολογικά ευρήματα, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, έργα σύγχρονης τέχνης, διαδραστικές και εμβυθιστικές ψηφιακές εφαρμογές, κειμήλια και αρχειακό υλικό.

Επιπλέον, περιλαμβάνει δώδεκα πρωτότυπα κείμενα ακαδημαϊκών, επαγγελματιών του πολιτισμού και συγγραφέων που προκύπτουν μέσα από βιώματα, ακαδημαϊκή έρευνα και προσωπικές αναζητήσεις. Τα κείμενα αυτά προσεγγίζουν διαφορετικές εκφάνσεις της κυπριακής εμπειρίας, καθώς και ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις που διαμόρφωσαν πτυχές της κυπριακής πολιτισμικής ταυτότητας. Επεκτείνεται έτσι η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που θέτει η έκθεση, πέρα από τους χώρους του μουσείου και πέρα από τη διάρκειά της, προάγοντας την πολυφωνία και την πολλαπλότητα των αφηγημάτων.

Η Άννα Μαραγκού και ο Δρ Αθανάσιος Βιώνης θα μοιραστούν τις σκέψεις τους γύρω από την έκδοση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει κέρασμα με κρασί.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η έκδοση θα διατίθεται προς πώληση σε μειωμένη τιμή.

Η Άννα Μαραγκού είναι αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης, με πλούσιο συγγραφικό έργο και σημαντική δραστηριότητα στη διοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, τη μελέτη, προστασία και ανάδειξή της.

Ο Δρ Αθανάσιος Βιώνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρώην Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (2020-2024).

Συντελεστές έκδοσης

Επιμέλεια: Δρ Γιάννης Τουμαζής και Δήμητρα Ιγνατίου

Σχεδιασμός: Πόπη Πισσουρίου

Διόρθωση και επιμέλεια κειμένου: Σταύρος Γ. Λαζαρίδης

Φωτογραφίες έκθεσης και εκθεμάτων: Κυριάκος Χριστοδουλίδης

Εκτύπωση: Καΐλας Τυπογραφεία & Λιθογραφεία Λτδ

Βιβλιοδεσία: Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Κ. Σερπετίνης

Στην έκδοση συμμετέχουν με πρωτότυπα κείμενα οι: Δρ Jennifer M. Webb, Δρ Νικολέττα Δημητρίου, Δρ Γιώργος Γεωργίου, Δρ Νικόλας Μπακιρτζής, Okcan Yıldırımtürk, Δρ Λοΐζος Καψάλης, Δρ Μαρία Χατζηαθανασίου, Δρ Παναγιώτα Πύλα, Δρ Πέτρος Φωκαΐδης, Neşe Yaşın, Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Σταύρος Χριστοδούλου, Δρ Γιάννης Τουμαζής και Δήμητρα Ιγνατίου.

*Για τον τίτλο της έκθεσης και του καταλόγου χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά Ghost Town που σχεδιάστηκε από τους Όμηρο Παναγίδη και Βασίλη Γεωργίου

Ημερομηνία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Χώρος: Αίθουσα Εκδηλώσεων Ανδρέα Πατσαλίδη -Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο τηλέφωνο 22128175.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org