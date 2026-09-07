«PASSION, PROCESS, PERFORMANCE »:Masterclass stop-motion animation και σκηνογραφίας με τον Barry Purves

Με αφετηρία την πολυβραβευμένη ταινία του Achilles (1995), ο Barry Purves θα «αποδομήσει» την ταινία βήμα προς βήμα, εξετάζοντας κάθε τεχνική επιλογή, κάθε σχεδιαστική απόφαση και κάθε αφηγηματική επιλογή που οδήγησε στην τελική της μορφή.

Μέσα από storyboards, φωτογραφίες και πλούσιο υλικό από τα παρασκήνια του Achilles αλλά και άλλων ταινιών του, θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μετατρέπεται σε εικόνα, κίνηση και αφήγηση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργικότητα μπορεί να ανθίσει ακόμη και μέσα σε περιορισμούς χρόνου και προϋπολογισμού.

Το masterclass, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον κόσμο του animation. Ο Barry Purves θα μιλήσει επίσης αναλυτικά για τη δουλειά του ως σκηνοθέτης και σκηνογράφος σε θεατρικές παραστάσεις και όπερες, εξετάζοντας τις κοινές αρχές που διέπουν τη δημιουργία για τη σκηνή και την οθόνη.

Πώς συμβάλλουν ο σχεδιασμός, η κίνηση, ο φωτισμός, ο χώρος, ο ρυθμός και κάθε επιμέρους στοιχείο στη διαμόρφωση μιας ιστορίας; Πώς μπορεί μια σκηνοθετική επιλογή να υπηρετεί ταυτόχρονα την αφήγηση, την εικόνα και την ερμηνεία;

Ο Purves θα μοιραστεί τη μεθοδολογία και την εμπειρία του, δείχνοντας πώς κάθε στοιχείο μιας καλλιτεχνικής σύνθεσης μπορεί —και πρέπει— να συμβάλλει στην αφήγηση.

Το Passion, Process, Performance είναι μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δημιουργικό μηχανισμό ενός σημαντικού σύγχρονου animator και να συζητήσουμε μαζί του τη σχέση ανάμεσα στην ιδέα, την τεχνική, τη φόρμα και την αφήγηση.

Barry Purves

Ο Barry Purves είναι animator και σκηνοθέτης με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στο stop-motion animation. Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει περισσότερα από 60 σημαντικά διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων Grand Prix, βραβεία σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας, ενώ έχει λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ και BAFTA.

Στην πολυετή πορεία του έχει εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγών και projects, μεταξύ άλλων στα The Wind in the Willows, The Pied Piper of Hamelin, Chorlton and the Wheelies, Rupert Bear, Mars Attacks!, King Kong και Hamilton Mattress.

Έχει παρουσιάσει masterclasses σε πολλά από τα σημαντικότερα στούντιο animation και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και είναι συγγραφέας του βιβλίου Stop Motion: Passion, Process and Performance.

Το masterclass πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Eternal Stories | Αιώνιες Ιστορίες, της υβριδικής δράσης που φέρνει σε διάλογο την αρχαία γραμματεία, το ζωντανό θέατρο και τη σύγχρονη τέχνη του animation. Εισιτήρια more.com/cy

Πληροφορίες

Διοργάνωση: Animafest Cyprus, Φανταστικό Θέατρο, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία.

Πότε και πού: 28 Σεπτεμβρίου 6μμ, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

Είσοδος Δωρεάν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Κρατήσεις και πληροφορίες: 22 496930

Ιστοσελίδα: https://hambismuseum.cy/shop/masterclass-with-barry-purves/

Social Media: @animafestcyprus, @fantastico_theatro, @hambisprintmakingmuseum