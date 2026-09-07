Opening Point: Ομαδική εικαστική έκθεση στην Αιγαία

Η Αιγαία παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Opening Point, με έργα δημιουργών διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων σπουδών, αναδεικνύοντας την προσωπική τους πορεία και εξέλιξη στη σχολή. Στην έκθεση συμμετέχουν φοιτήτριες/ες των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και δημιουργοί από διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Αιγαίας, παρουσιάζοντας έργα που προέκυψαν μέσα από διαφορετικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα και δημιουργικές αναζητήσεις.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων, τεχνικών και εικαστικών προσεγγίσεων, όπως ζωγραφική, σχέδιο, κεραμική, σχεδιασμό μόδας, animation, μικτές τεχνικές και εννοιολογικά έργα. Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών πρακτικών δημιουργεί έναν κοινό χώρο, όπου οι διαφορετικές αφετηρίες συναντώνται και εξελίσσονται μέσα από τη δημιουργική διαδικασία.

Το Opening Point σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, μια στιγμή όπου η εμπειρία, η μάθηση και ο πειραματισμός συναντούν νέες ιδέες, κατευθύνσεις και δυνατότητες.

Εγκαίνια: Πέμπτη 10/09/26, 19:30

Διάρκεια: 10–30/09/26

Ώρες λειτουργίας: Δευ–Παρ 9:30–19:00 , Σάββατο 19/09/26 13:30-16:30, Κυριακή 20/09/26 10:00-20:00

https://www.aigaia.com.cy/2026/08/26/opening-point/

Διεύθυνση: Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Λεωφ. Αγίων Ομολογητών 81, 1080, Λευκωσία

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