TRAINSPOTTING: 30 χρόνια μετά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το θρυλικό Trainspotting επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, γιορτάζοντας την επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του.Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνι Μπόιλ και βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ίρβιν Γουέλς, το Trainspotting αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας του '90.

Με πρωταγωνιστές τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Γιούεν Μπρέμνερ, Τζόνι Λι Μίλερ, Ρόμπερτ Καρλάιλ και Κέλι ΜακΝτόναλντ, η ταινία καθόρισε μια ολόκληρη γενιά μέσα από την εκρηκτική της ενέργεια, το εμβληματικό soundtrack και την τολμηρή κινηματογραφική της ματιά.Τρεις δεκαετίες αργότερα, το Trainspotting παραμένει εξίσου επίκαιρο, εξερευνώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη φιλία, τον εθισμό, την ενηλικίωση και την αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων, το κοινό έχει την ευκαιρία να ξαναζήσει αυτή την ανεπανάληπτη κινηματογραφική εμπειρία εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη μεγάλη οθόνη.

Πληροφορίες

Πότε: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου @ 20:30

Πού: Κινηματογράφος Πάνθεον | 29, Οδός Διαγόρου, 1097 Λευκωσία, Κύπρος