Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Κινηματογράφος
TRAINSPOTTING: 30 χρόνια μετά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.09.2026 17:30
Header Image

Η εμβληματική ταινία του Ντάνι Μπόιλ επιστρέφει για μια επετειακή προβολή στον κινηματογράφο Πάνθεον, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία.

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το θρυλικό Trainspotting επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, γιορτάζοντας την επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του.Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνι Μπόιλ και βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ίρβιν Γουέλς, το Trainspotting αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας του '90.

Με πρωταγωνιστές τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Γιούεν Μπρέμνερ, Τζόνι Λι Μίλερ, Ρόμπερτ Καρλάιλ και Κέλι ΜακΝτόναλντ, η ταινία καθόρισε μια ολόκληρη γενιά μέσα από την εκρηκτική της ενέργεια, το εμβληματικό soundtrack και την τολμηρή κινηματογραφική της ματιά.Τρεις δεκαετίες αργότερα, το Trainspotting παραμένει εξίσου επίκαιρο, εξερευνώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη φιλία, τον εθισμό, την ενηλικίωση και την αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων, το κοινό έχει την ευκαιρία να ξαναζήσει αυτή την ανεπανάληπτη κινηματογραφική εμπειρία εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη μεγάλη οθόνη.

Πληροφορίες

Πότε: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου @ 20:30

Πού: Κινηματογράφος Πάνθεον | 29, Οδός Διαγόρου, 1097 Λευκωσία, Κύπρος

 

 

 

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΘΕΟΝ
Προβολή
TRAINSPOTTING
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα