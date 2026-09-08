Το Γιόρκιν Πρότζεκτ επιστρέφει με έργα εμπνευσμένα από γυναίκες της Κύπρου

Με δύο συναυλίες σύγχρονης μουσικής σε Λάρνακα και Λευκωσία επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά το Γιόρκιν Πρότζεκτ, στρέφοντας φέτος το ενδιαφέρον του στις γυναίκες που εμπνέουν, δημιουργούν και τιμούν την Κύπρο.

Τέσσερις συνθέτριες, εμπνευσμένες από το έργο και τη ζωή τεσσάρων σημαντικών γυναικών της Κύπρου, θα παρουσιάσουν τις νέες συνθέσεις τους σε παγκύπρια πρεμιέρα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 19 Σεπτεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα και στις 20 Σεπτεμβρίου στο Artos House of Arts στη Λευκωσία.

Τις συνθέσεις υπογράφουν οι Κρίστια Μιχαήλ, Ζήνα Μελέκκη, Σοφία Περικλέους και Βερονίκη Ρεζαή.

Τα έργα θα ερμηνεύσουν η Λούση Χοβανεσιάν στο βιολί, η Μαρίλια Ανδρέου στη βιόλα και η Ζήνα Χριστοδούλου στη μαρίμπα και τα κρουστά.

Στο επίκεντρο οι νέοι Κύπριοι δημιουργοί

Το Γιόρκιν είναι ανεξάρτητος πολιτιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2023 από τις νεαρές Κύπριες μουσικούς Μαρίλια Ανδρέου και Φαίδρα Μυλωνά.

Βασική αποστολή του είναι η ανάδειξη του έργου νέων Κύπριων συνθετών, η ενίσχυση της δημιουργικής τους πορείας και η καλλιέργεια ενός σύγχρονου και ζωντανού πεδίου καλλιτεχνικής έκφρασης στην Κύπρο.

Με επίκεντρο ειδικά σχεδιασμένες ετήσιες συναυλίες, το Γιόρκιν επιδιώκει παράλληλα να ανανεώσει την εικόνα της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Κύπρου, προσφέροντας στο κοινό σύγχρονες συναυλιακές εμπειρίες.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Γιόρκιν Πρότζεκτ έχουν παρουσιαστεί τρεις συναυλίες σύγχρονης μουσικής, με 12 παγκόσμιες πρεμιέρες έργων νέων Κύπριων συνθετών και τη συμμετοχή δέκα νέων Κύπριων ερμηνευτών.

Με εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, το πρότζεκτ επιχειρεί να διευρύνει το ακροατήριο της σύγχρονης μουσικής, απευθυνόμενο τόσο σε μουσικόφιλους όσο και σε νέους ακροατές.

Για κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 99355234 και 96394970.