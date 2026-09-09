Εικονογραφώντας το βιβλίο «Σαν καλά τα λέει η Κυρά…» της Μαρίας Παπανδρέου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την εικονογράφηση του βιβλίου «Σαν καλά τα λέει η Κυρά…», της Μαρίας Παπανδρέου.

Το έργο βραβεύτηκε στον διαγωνισμό συγγραφής παιδικού και νεανικού βιβλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Απευθύνεται σε αναγνώστες ηλικίας 11 ετών και άνω και πραγματεύεται, μέσα από τη ματιά ενός παιδιού, τη βίαιη ανατροπή της καθημερινότητας, την απώλεια, τη μνήμη, αλλά και τη δυναμική της ανθρώπινης ανθεκτικότητας. Πρόκειται για μια ιστορία ενηλικίωσης που αξιοποιεί τον συμβολισμό, την εκφραστική ένταση της αφήγησης, καθώς και το λεπτό χιούμορ που διατρέχει ολόκληρο το κείμενο. Μέσα από τις σελίδες του φωτίζονται και αναδεικνύονται μοναδικά, η μνήμη που απελευθερώνει αντί να εγκλωβίζει· η ελπίδα που δεν λειτουργεί ως παρηγοριά ή άρνηση της πραγματικότητας, αλλά ως συνειδητή επιλογή ζωής· η δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει να αγαπά, να ονειρεύεται, να προχωρά και να εξελίσσεται, ακόμη κι όταν η ζωή τον έχει δοκιμάσει βαθιά…

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ως αθλοθέτης, αναλαμβάνει την έκδοση και διάθεση του βραβευμένου έργου.

Η έκδοση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ελλαδίτες εικονογράφοι και εικαστικοί δημιουργοί που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Εικονογράφοι που έχουν βραβευτεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς εικονογράφησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου, εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη βράβευσή τους.

Τα έργα εικονογράφησης πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, 2026.

Την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναλάβει τετραμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ο/Η δημιουργός που θα τιμηθεί με το Α’ βραβείο, θα πάρει το ποσό των 1500,00 ευρώ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου σε συνεργασία με την εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοση και διάθεση.

Μάθε περισσότερα για τους όρους του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και την δήλωση ενδιαφέροντος στις σελίδες των ΜΚΔ του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος www.boccf.org, καθώς και στο τηλέφωνο 22128175.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

www.boccf.org