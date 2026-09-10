«Συνύπαρξη»: Ο Α. Τάσσος συναντά τον Χαμπή στη Λευκωσία

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Α. Τάσσου και του Χαμπή συναντάται στην έκθεση χαρακτικής «Συνύπαρξη: Α. Τάσσος – Χαμπής», η οποία εγκαινιάζεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος. Την έκθεση επιμελούνται οι Γιάννης Μπόλης και Γιώργος Τσαγγάρης και η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος στην Αθήνα.

Η έκθεση φέρνει μαζί δύο σημαντικούς δημιουργούς της χαρακτικής, των οποίων το έργο συνδέθηκε στενά με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όπως σημειώνει ο επιμελητής Γιάννης Μπόλης, η καλλιτεχνική διαδρομή του Α. Τάσσου και του Χαμπή «συναρτάται άμεσα και επηρεάζεται από τη ρευστή και θυελλώδη πραγματικότητα της Ελλάδας και της Κύπρου».

Για τον Α. Τάσσο, αυτή η πραγματικότητα περιλαμβάνει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο Πόλεμο και τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Για τον Χαμπή, την Αγγλοκρατία, τους αγώνες για την ανεξαρτησία της Κύπρου, την τουρκική εισβολή του 1974 και τη διαίρεση του νησιού.

Κοινός άξονας στο έργο των δύο χαρακτών είναι ο άνθρωπος. Οι δημιουργίες τους επικεντρώνονται, σύμφωνα με τον Γιάννη Μπόλη, «στη μοίρα του ανθρώπου στα γρανάζια της ιστορίας», υπερασπιζόμενες την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια.

«Η τέχνη τους είναι βαθύτατα πολιτική, και ταυτόχρονα μια τέχνη που μιλάει για τη ζωή, την ελπίδα, την ομορφιά και τον έρωτα, την παράδοση, τη βία, τον πόνο του ξεριζωμού και τον θάνατο, τη μνήμη, το τραύμα, τα ατομικά και συλλογικά βιώματα», αναφέρει.

Η σχέση του Χαμπή με τον Α. Τάσσο

Η συνάντηση των δύο δημιουργών στην έκθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της σχέσης του Χαμπή με τον Α. Τάσσο, τον οποίο θεωρεί δάσκαλό του.

Η ίδρυση του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή αποτελεί συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας διάδοσης της χαρακτικής στο ευρύ κοινό. Από το 1995 ο Χαμπής προσφέρει δωρεάν μαθήματα στη μνήμη του Α. Τάσσου, αρχικά στη Σχολή Χαρακτικής Χαμπή στην Πλατανίστεια της επαρχίας Λεμεσού και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας παραμένει, όπως αναφέρεται, «να φτάσει η τέχνη στον απλό άνθρωπο», μεταφέροντας στο κοινό τη δύναμη και την ομορφιά της χαρακτικής.

Ο καφενές του Τρύφωνα τζ̆αι της Αγγελικής στην παλλιάν Θελέτραν , Χαμπής

Ο Α. Τάσσος και η Κύπρος

Το έργο του Α. Τάσσου συνδέθηκε με τους αγώνες της εργατικής τάξης, την αντίσταση στον φασισμό, τις λαϊκές διεκδικήσεις και την αγροτική κοινωνία από την οποία καταγόταν, αποτυπώνοντας παράλληλα την ταραγμένη πορεία της Ελλάδας στον 20ό αιώνα.

Ιδιαίτερη υπήρξε και η σχέση του με την Κύπρο. Το έργο του «Κύπρος 1974», με ένα παιδί καθισμένο μπροστά από συρματόπλεγμα, έγινε ευρύτερα γνωστό ως «προσφυγόσημο» και συνδέθηκε εμβληματικά με την κυπριακή προσφυγιά.

Από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τον θάνατό του, ο Α. Τάσσος σχεδίασε και επιμελήθηκε επίσης δεκάδες κυπριακά γραμματόσημα, μέσα από τα οποία πρόβαλε πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου.

Α.Τάσσος

Έκθεση έως τον Ιούλιο του 2027

Η «Συνύπαρξη: Α. Τάσσος – Χαμπής» θα παραμείνει ανοικτή έως τις 24 Ιουλίου 2027.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό έκδοση κατάλογος 200 σελίδων με κείμενα για τους δύο καλλιτέχνες από τον επιμελητή της έκδοσης Γιάννη Μπόλη και την πρόεδρο της Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών Α. ΤΑΣΣΟΣ, Ειρήνη Οράτη.

Η έκθεση εντάσσεται στη σειρά διοργανώσεων του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, το οποίο λειτουργεί από το 2019 με στόχο την προβολή της χαρακτικής, της ιστορίας της και την εξοικείωση του κοινού με την τέχνη αυτή.

Θεσμικός χορηγός είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

«Εισβολή αναμονή τρίτη», Χαμπής