«Λάου Λάου»: Οι δρόμοι των Αγίων Ομολογητών χωρίς αυτοκίνητα για μία μέρα

Χωρίς αυτοκίνητα και με παιχνίδι, εργαστήρια, φαγητό και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες θα είναι για μία μέρα δρόμοι των Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της δράσης «Λάου Λάου», που πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και φιλοδοξεί να μετατρέψει τους δρόμους της γειτονιάς σε έναν ελεύθερο και ανοιχτό χώρο, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να κινηθούν χωρίς αυτοκίνητα, να συμμετάσχουν σε δράσεις και να απολαύσουν τη γειτονιά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παιχνίδι, η αγορά δρόμου «Λάου Λάου», φαγητό, εργαστήρια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι «Κινητικότητα για Όλους», με έμφαση στη διαγενεακή δικαιοσύνη, ενώ η 20ή Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την κορύφωση μιας εβδομάδας δράσεων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το OPU στηρίζει τρεις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα: το «Λάου Λάου» στους Αγίους Ομολογητές, το «Λάου Λάου» στην οδό Γλάδστωνος στη Λεμεσό και το «Yavaş Yavaş» στη γειτονιά Surlariçi στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο των δράσεων, η Πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας διοργανώνει διαδρομή για ποδηλάτες ή πεζούς που θα συνδέσει τους Αγίους Ομολογητές με το Surlariçi. Η διαδρομή θα ξεκινήσει στις 16:00 από τον OPU House και θα πορευθεί προς την οδό İplik Pazarı. Παράλληλα, στις 17:00 από την İplik Pazarı, μια νέα διαδρομή θα κατευθυνθεί στους Αγίους Ομολογητές - όπου θα διεξάγονται οι δράσεις του «Λάου Λάου».