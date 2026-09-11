«Closely Observed»: Η ABR παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Milenko Stevanović στο IN TOTO

Η παρατήρηση φαντάζει συνήθως ως μια μονόδρομη πράξη: κάποιος κοιτάζει και κάποιος άλλος γίνεται ορατός. Η έκθεση «Closely Observed» ανατρέπει αυτή την παραδοχή. Μέσα στη μακρά διάρκεια της ζωγραφικής εκ του φυσικού, η διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που παρατηρεί και σε αυτόν που παρατηρείται σταδιακά διαλύεται. Το βλέμμα γίνεται αμοιβαίο. Η προσοχή συσσωρεύεται. Ο χρόνος μεταβάλλει την αντίληψη.

Για τον Milenko, το εικονιζόμενο πρόσωπο δεν είναι ποτέ απλώς το θέμα ενός πίνακα, αλλά η αφετηρία της δημιουργικής διαδικασίας. Η συνάντηση αυτή εξελίσσεται σε μια συνεχή διαπραγμάτευση ανάμεσα στη δομή και τη διαίσθηση, στην πειθαρχία και το ένστικτο, στη συναισθηματική εγγύτητα και την αναλυτική απόσταση. Η πολύωρη συνύπαρξη του δημιουργού με το εικονιζόμενο πρόσωπο επιτρέπει στην ομοιότητα να υποχωρήσει μπροστά σε κάτι λιγότερο περιγραφικό και πιο άπιαστο: ένα πεδίο όπου το χρώμα, το βάρος, ο ρυθμός και το φως αρχίζουν να διαμορφώνουν έναν διαφορετικό τρόπο θέασης.

Τα έργα αντιστέκονται στην αμεσότητα. Χτισμένα αργά, μέσα από την επανάληψη, την αναθεώρηση και τη διαρκή συγκέντρωση, δεν καταγράφουν μια μεμονωμένη στιγμή, αλλά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Τα πρόσωπά τους παραμένουν αναγνωρίσιμα και, ωστόσο, μεταμορφώνονται διαρκώς μέσα από την προσοχή του ζωγράφου, γινόμενα αδιαχώριστα από τη διαδικασία μέσα από την οποία αναδύονται.

Ο τίτλος της έκθεσης ξεδιπλώνεται παράλληλα σε δύο επίπεδα. Ενώ κάθε έργο είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής παρατήρησης, η ίδια η έκθεση προσφέρει μια εξίσου διακριτική παρατήρηση της ζωής του καλλιτέχνη. Από τότε που έκανε την Κύπρο τόπο του, ο Milenko έχτισε έναν νέο αστερισμό σχέσεων: φίλοι, οικογένεια και, τελικά, ο ίδιος του ο εαυτός. Συγκεντρωμένα, τα επτά έργα της έκθεσης, τέσσερις πίνακες, δύο έργα χαρακτικής και ένα σχέδιο, όλα φτιαγμένα μεταξύ 2021 και 2026, συγκροτούν λιγότερο μια επισκόπηση προσωπογραφιών και περισσότερο μια προσωπογραφία της εγγύτητας: των ανθρώπων, των χώρων και των καθημερινών τελετουργιών που διαμόρφωσαν μια ζωή στο νησί.

Η παρουσία μιας αυτοπροσωπογραφίας ολοκληρώνει αυτή την κυκλική κίνηση. Ο παρατηρητής εισέρχεται στην εικόνα. Η πράξη του βλέμματος στρέφεται πίσω στον εαυτό της. Αυτό που ξεκινά ως παρατήρηση των άλλων γίνεται, αναπόφευκτα, μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης.

Η έκθεση «Closely Observed» προτείνει ότι η προσοχή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Μεταμορφώνει τόσο εκείνον που βλέπεται όσο και εκείνον που βλέπει. Τα έργα δεν επιδιώκουν να συλλάβουν μια ομοιότητα, αλλά να κατοικήσουν τον αργό και αμοιβαίο χώρο μέσα στον οποίο η ίδια η αντίληψη αρχίζει να αλλάζει.

Για τον καλλιτέχνη

Ο Milenko Stevanović γεννήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας. Είναι κάτοχος MA Γραφικών Τεχνών από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Βελιγραδίου και MA Ελαιογραφίας από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Τόκιο.

Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών Σερβίας (ULUS) και του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης Κύπρου (Φυτώριο / Phytorio). Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, έπειτα από επιλογή κριτικής επιτροπής. Πρόσφατα, έργα του παρουσιάστηκαν στο Derwent Art Prize, στη Royal Society of Portrait Painters, στη Royal Society of Painters in Water Colours και στη Royal Watercolour Society.

Πληροφορίες

Παρουσίαση: ABR

Επιμέλεια έκθεσης: Κωνσταντίνος Κυπριανού

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 17 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή, 17:00–19:30 | Σάββατο, 10:00–13:00

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Laou Laou, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου:

10:00–13:00 και 15:30–19:30

Χώρος: IN TOTO Gallery Space

Κανάρη 8Α, Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία

Παράλληλες εκδηλώσεις

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 19:00

Συζήτηση του Milenko με τον Διομήδη Κουφτερό

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 19:00

Ξενάγηση με τον Μιχάλη Παυλίδη