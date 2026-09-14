Τα «Σπιτάκια με Οθόνες» εμφανίζονται στους δρόμους των Αγίων Ομολογητών

Τα σπιτάκια θα στηθούν σε διάφορα σημεία της γειτονιάς και μέσα τους θα προβάλλεται μια σειρά από πολύ μικρά animation για την κίνηση, τον δημόσιο χώρο, τη ζωή στη γειτονιά και το πώς κινούμαστε στις πόλεις μας. Περπατώντας στους δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, οι επισκέπτες θα μπορούν να σταματήσουν, να κοιτάξουν μέσα και να ανακαλύψουν τις ταινίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Enough της Anna Mantzaris. Μικρές στιγμές όπου οι πιεσμένοι κάτοικοι μιας πόλης σταματούν να συγκρατούνται και κάνουν όσα συνήθως σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν κάνουν.

· Elevator Alone της Anastasia Papadopoulou. Τέσσερις άνθρωποι μέσα σε έναν ανελκυστήρα. Η ταινία παρατηρεί τη διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά μας όταν είμαστε μαζί με άλλους και όταν μένουμε μόνοι.

· Montrose Avenue των Pat Shewchuk και Marek Colek / Tin Can Forest. Μια μέρα σε μια γειτονιά του Τορόντο, μέσα από τα μάτια ενός εξάχρονου κοριτσιού: οι κάτοικοι, τα μαγαζιά, το πάρκο και οι καθημερινές συναντήσεις στον δρόμο.

· Parking Sucks του Kristoffer Stokkerud. Μια σύντομη ταινία για την ταλαιπωρία του parking στην πόλη.

Οι τέσσερις ταινίες μιλούν, η καθεμιά με τον τρόπο της, για διαφορετικές πλευρές της ζωής στην πόλη: την κίνηση, την πίεση, τους κοινόχρηστους χώρους, τις γειτονιές και τον τρόπο που συνυπάρχουμε.

Με τα «Σπιτάκια με Οθόνες», η ABR συμμετέχει στο Laou Laou, μια διοργάνωση που ξεκινά από τη γειτονιά και τους ανθρώπους της. Για μία μέρα, οι δρόμοι των Αγίων Ομολογητών κλείνουν για τα αυτοκίνητα και ανοίγουν για περπάτημα, ποδήλατα, παιχνίδια, αγορές, φαγητό, εργαστήρια, μουσική και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Και όταν τα αυτοκίνητα λείπουν, έστω και για λίγο, υπάρχει περισσότερος χώρος για τους ανθρώπους και τη ζωή της γειτονιάς.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του EUnity20, που μας καλεί να έχουμε λόγο σε όσα συμβαίνουν γύρω μας και να ερχόμαστε πιο κοντά ως κοινότητα. Στο Laou Laou, κάτοικοι, οργανώσεις και επισκέπτες διαμορφώνουν μαζί τη γειτονιά για μία μέρα. Ο δρόμος γίνεται ξανά χώρος για όλους: για να συναντηθούμε, να πάρουμε μέρος, να ανταλλάξουμε ιδέες και να δούμε πώς αλλιώς μπορεί να είναι η πόλη μας.

Το Laou Laou είναι μια κοινοτική πρωτοβουλία της OPU, που γίνεται μαζί με φίλους και γείτονες των Αγίων Ομολογητών, με τη στήριξη του Δήμου Λευκωσίας, της Πρεσβείας της Ολλανδίας και του Sustainable Mobility Cyprus. Αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Πληροφορίες

Σπιτάκια με Οθόνες x Laou Laou

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:00 - 22:00

Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Σχετικά με την ABR

Η ABR - Alternative Brains Rule είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Δραστηριοποιείται στην τέχνη και τον σχεδιασμό και δημιουργεί έργα με ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό.

Σχετικά με το EUnity20

Το EUnity20 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με @alternativebrainsrule @yeu_cyprus @sigmalivecom @sigmalive.en @uol.ac.cy @uol_researchcenter.