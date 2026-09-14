Stantar Kkomety: Πέντε μέρες κωμωδίας με περισσότερους από 50 κωμικούς στη Λεμεσό

Η Stantar Kkomety μετατρέπει τη Λεμεσό σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το stand-up. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας της Stantar Kkometyσυγκεντρώνει περισσότερους από 50 κωμικούς σε πέντε ημέρες και δίνει στο κοινό 18 παραστάσεις, μαζί με δωρεάν εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να επιτρέπει σε κάθε θεατή να φτιάξει τη δική του εμπειρία. Υπάρχουν αγγλόφωνα και ελληνόφωνα line-ups, solo παραστάσεις, showcases, open mics, το Roast of Cyprus και τα μεταμεσονύχτια RAW shows. Οι παραστάσεις απλώνονται σε διαφορετικές ώρες και χώρους, ώστε κάποιος να μπορεί να δει ένα μόνο show, να περάσει ολόκληρη τη βραδιά αλλάζοντας σκηνές ή να ζήσει και τις πέντε ημέρες του φεστιβάλ.

Στη σκηνή συναντιούνται διεθνείς headliners, καταξιωμένοι Έλληνες και Κύπριοι κωμικοί, γνώριμες φωνές του φεστιβάλ και νέοι performers. Η κωμωδία ακούγεται σε τέσσερις γλώσσες και μέσα από επτά διαφορετικά formats. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να περάσει από την ένταση ενός γρήγορου showcase στην ολοκληρωμένη αφήγηση ενός solo και από μια μεγάλη headliner βραδιά στην ωμή, απρόβλεπτη ενέργεια ενός RAW show.

Η πρώτη ημέρα ανοίγει δωρεάν στις 30/9 , με διαγωνιστικά open mics, τα New Festival Voices και το Roast of Cyprus. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, το θέατρο ΕΝA, το Sto Dromo Bar, το Old Dog Club και ολόκληρηη Γενεθλίου Μιτέλλα θα προσφέρουν στο κοινό μια μοναδική κωμική εμπειρία.

Για τους ανθρώπους που παρακολουθούν κωμωδία όλο τον χρόνο, το φεστιβάλ είναι η πυκνότερη εβδομάδα της σεζόν. Για όσους θέλουν να τη γνωρίσουν τώρα, είναι ο πιο εύκολος τρόπος να γνωρίσουν διαφορετικές φωνές, στυλ και είδη κωμωδίας μέσα σε λίγες ημέρες.

Προμηθευτείτε το πάσο σας και ελάτε με το πάσο σας.

Χρήσιμες πληροφορίες

· Ημερομηνίες 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026

· Τοποθεσία Ιστορικό κέντρο Λεμεσού και Γενεθλίου Μιτέλλα

· Πρόγραμμα 50+ κωμικοί, 18 παραστάσεις και δωρεάν δράσεις

· Γλώσσες Αγγλικά, Ελληνικά, Ρωσικά και Σερβοκροατικά

· Εισιτήρια Μεμονωμένες παραστάσεις, ημερήσια πάσα και πάσα φεστιβάλ

Σχετικά με τη Stantar Kkomety

Η Stantar Kkomety είναι ανεξάρτητη κυπριακή πλατφόρμα stand-up comedy και διοργανώτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κωμωδίας Λεμεσού. Δημιουργεί παραστάσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά, στηρίζει νέες φωνές και συνδέει την τοπική σκηνή με κωμικούς και κοινά από το εξωτερικό.

Πληροφορίες και εισιτήρια Stantarkkomety .com | @comedyfestcy

Επικοινωνία Τύπου Stantar Kkomety | Stantarkkomety .com