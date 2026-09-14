GoetheKino: Τρεις ταινίες για τη μνήμη, τη γήρανση και τις ανθρώπινες σχέσεις

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου διοργανώνει την τέταρτη έκδοση του GoetheKino με τίτλο «Ζητήματα για ό,τι απομένει». Μέσα από αυτή τη σειρά προβολών και συζητήσεων, διερευνώνται ζητήματα σχετικά με την πάροδο του χρόνου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κάθε ταινία αποτελεί αφετηρία για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό σε ένα χαλαρό πλαίσιο. Στις συζητήσεις συμμετέχει η Όλγα Κουρέλου, ακαδημαϊκός κινηματογράφου, και διάφορεοι εμπειρογνώμονες στα θέματα των εκάστοτε ταινιών, δημιουργώντας μια σύνδεση με το κυπριακό πλαίσιο.

Η σειρά ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ, με την ταινία του Welf Reinhart, A Fading Man – μια συγκινητική ταινία για την αγάπη, τη μνήμη, την άνοια και τη συμφιλίωση, φτιαγμένη με φροντίδα και χιούμορ. Διηγείται την ιστορία της Χάννε, της οποίας ο πρώην σύζυγος επανεμφανίζεται, πλέον ζώντας με άνοια και χωρίς να θυμάται το διαζύγιό τους, αναστατώνοντας την ρυθμισμένη ζωή της. Η ίδια, μαζί με τον σύντροφό της Μπερντ, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να συνυπάρξουν σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, ανακαλύπτοντας απροσδόκητες δυνατότητες για την αγάπη και τη ζωή. Η Αλεξία Καραϊσκάκη Αχιλλέως, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Αλτσχάιμερ και Συναφών Ανοιών Λάρνακας «FORGET-ME-NOT», θα μιλήσει για την εμπειρία της μέσα από τη δράση της στον σύλλογο και θα εξηγήσει τις κατακτήσεις και τις προκλήσεις στο τοπικό πλαίσιο.

Με την 1η Οκτωβρίου να σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και τη 15η Νοεμβρίου την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας, η σειρά συνεχίζει στις 21 Οκτωβρίου με το ντοκιμαντέρ Heaven Can Wait – Wir leben jetzt του Sven Halfar. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ είναι μια χορωδία από το Αμβούργο, της οποίας τα μέλη είναι τουλάχιστον 70 ετών και βιώνουν την απερίγραπτη αίσθηση της ελευθερίας που προσφέρει το τραγούδι. Το ντοκιμαντέρ καταρρίπτει προκαταλήψεις σχετικά με τη γήρανση, εστιάζοντας στην κοινότητα, τη χαρά και την ανθεκτικότητα, με μια ενθουσιώδη ενέργεια. Η Άντρη Ηρακλέους, μουσικοθεραπεύτρια και ερμηνεύτρια, θα είναι μαζί μας για μια συζήτηση σχετικά με το πώς η μουσική και το τραγούδι ενισχύουν την ανθεκτικότητα και βελτιώνουν την ευημερία.

Η σειρά ολοκληρώνεται στις 25 Νοεμβρίου με το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Dietrich Brüggemann με τίτλο «Nö» - μια ταινία για την αγάπη, τη γονεϊκότητα, την αβεβαιότητα και τους συμβιβασμούς. Η σουρρεαλιστική αυτή ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που προσπαθεί να διαχειριστεί τη ζωή, το πένθος και τη σχέση του σε διάστημα επτά ετών, μέσα από 15 σκηνές χωρίς κοψίματα. Θέτονται βαθιά ερωτήματα, στα οποία κάποιες φορές η απάντηση είναι nö (όχι). Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών στις 19 Νοεμβρίου, η ταινία θα εξεταστεί (επίσης) μέσα από το πρίσμα της αρρενωπότητας, με τη βοήθεια της Άντριας Χριστοφίδου, καθηγήτριας Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, της οποίας η έρευνα επικεντρώνεται στους άνδρες, τις μορφές αρρενωπότητας, τη φροντίδα, την πατρότητα και την κοινωνική αλλαγή.