«Η ηχώ της Κύπρου»: Οι ήχοι του 1953 επιστρέφουν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρουσιάζει σε πρώτη προβολή την ταινία ντοκιμαντέρ «Η ηχώ της Κύπρου» (Εchoes of Cyprus), βασισμένη στην έρευνα της εθνομουσικολόγου Δρος Νικολέττας Δημητρίου και σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού.

Σχετικά με την ταινία:

Το καλοκαίρι του 1953, ο Ελληνοαμερικανός φιλόλογος Τζέιμς Α. Νοτόπουλος και ο ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτριος Πετρόπουλος ταξίδεψαν στην Κύπρο, με σκοπό να καταγράψουν τους ήχους του τόπου. Κουβαλώντας μαζί τους ένα μαγνητόφωνο μπομπίνας, στην περιήγησή τους κατέγραψαν πάνω από 8 ώρες παραδοσιακών τραγουδιών, προφορικής ποίησης, τσιαττισμάτων και οργανικής μουσικής, διασώζοντας ένα ζωντανό ηχητικό αρχείο του κόσμου της Κύπρου. Εβδομήντα τρία χρόνια μετά, η εθνομουσικολόγος Δρ Νικολέττα Δημητρίου ιχνηλατεί το ιστορικό τους ταξίδι μέσα από τις δικές τους καταγραφές. Συνδυάζοντας τις αυθεντικές τους ηχογραφήσεις με σελίδες ημερολογίου και ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αρχείο, η ταινία μάς προσκαλεί σε ένα ηχητικό ταξίδι στην ιστορία, τη μνήμη και τη μουσική, που αντηχεί στον χρόνο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Δανάη Στυλιανού

Πρωταγωνιστούν: Nικολέττα Δημητρίου, Διομήδης Κουφτερός, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Γιώργος Ευαγόρου

Παραγωγοί: Δανάη Στυλιανού, Μάριος Στυλιανού

Σενάριο: Νικολέττα Δημητρίου, Σταύρος Παμπαλλής, Δανάη Στυλιανού

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Στυλιανού

Σκηνογράφος: Σόσε Εσκιτζιάν

Ενδυματολόγος: Λάκης Γενεθλής

Μοντάζ: Δανάη Στυλιανού

Σχεδιασμός ήχου – μίξη: Χρίστος Κυριακούλλης

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 19:00, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας με αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση δωρεάν εισιτηρίων επισκεφθείτε:

https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/echoes-of-cyprus