«Στον Πλανήτη Άλφα» ταξιδεύει αυτό το «ΠαραμυθοΣάββατο» το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του ΠΚ

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας «ΠαραμυθοΣάββατο», δημιουργώντας έναν χώρο όπου το βιβλίο συναντά τη γνώση, τη φαντασία, την επιστήμη και τη δημιουργική έκφραση. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, το Παιδικό Τμήμα θα φιλοξενήσει τη συγγραφέα και αρχιτέκτονα Ισμήνη Παφίτη, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Στον Πλανήτη Άλφα», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άνω Τελεία.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Νάσια Χαραλάμπους, επικεφαλής του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ευαγγελία Χαραλάμπους, συγγραφέας, φιλόλογος, ηθοποιός, καθώς και παιδιά Γυμνασίου, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου κας Κούλας Ελευθερίου.

Η συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία στους νεαρούς αναγνώστες να γνωρίσουν από κοντά το βιβλίο και τη συγγραφέα του, να συζητήσουν για την ιστορία και τα θέματα που πραγματεύεται και να προσεγγίσουν τη λογοτεχνία μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από την Κύπρο στην επιστήμη και το διάστημα

Το «Στον Πλανήτη Άλφα» είναι μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας για νέους αναγνώστες, που συνδυάζει την αστρονομία, την ιστορία, την αρχαιολογία και τη σύγχρονη επιστήμη. Έξι έφηβοι συμμετέχουν σε μια φαινομενικά αθώα εκπαιδευτική κατασκήνωση. Όταν, όμως, ένας χαρισματικός καθηγητής αποκαλύπτει μια επαναστατική εφεύρεση κβαντικής τηλεμεταφοράς, η περιπέτεια μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο πείραμα. Καθώς αρχαία κείμενα, μυστηριώδεις χάρτες και επιστημονικές θεωρίες αρχίζουν να συνδέονται, οι νεαροί πρωταγωνιστές βρίσκονται μπροστά σε ένα μυστικό που ενώνει πολιτισμούς και εποχές. Η περιπέτεια ξεκινά από την Κύπρο, περνά από τα αρχαία μυστήρια της Παλαιπάφου και φτάνει μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, οδηγώντας τους νεαρούς ήρωες μπροστά σε μια ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Στην πορεία της ιστορίας συναντώνται η λατρεία της θεάς Αφροδίτης, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, οι αστρονομικές γνώσεις των αρχαίων λαών, η κβαντική φυσική και σύγχρονες θεωρίες για την ενέργεια του σύμπαντος.

Πέρα από την περιπέτεια και το μυστήριο, το βιβλίο ανοίγει έναν σημαντικό διάλογο γύρω από την ευθύνη της επιστήμης, τα ηθικά διλήμματα της τεχνολογικής προόδου, την κλιματική κρίση και το μέλλον της ανθρωπότητας. Όταν η γνώση μετατρέπεται σε δύναμη και η δύναμη σε φιλοδοξία, ένα ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο: Αν κάποιος πιστεύει ότι σώζει τον κόσμο, ποιος θα τον σταματήσει όταν ξεπεράσει το όριο;

Η συγγραφέας Ισμήνη Παφίτη

Η Ισμήνη Παφίτη είναι συγγραφέας και αρχιτέκτονας. Έχει γράψει βιβλία για παιδιά και νέους, διηγήματα, ποιήματα καθώς και θεατρικά έργα, ενώ έχει λάβει διακρίσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα βιβλία της «Ιούνιος στο Κάστρο της Μέντας» και «Με το Νι και με το… Βήτα» κυκλοφορούν σε Ελλάδα και Κύπρο. Το «Ιούνιος στο Κάστρο της Μέντας» συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Κύπρου 2021, στην κατηγορία «Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους». Το «Στον Πλανήτη Άλφα» αποτελεί το τρίτο βιβλίο της και συνδυάζει την επιστημονική φαντασία, την ιστορία και τον οικολογικό προβληματισμό.

Το «ΠαραμυθοΣάββατο» του Παιδικού Τμήματος

Το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας «ΠαραμυθοΣάββατο» αποτελεί μία από τις δράσεις του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο να φέρει τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στο βιβλίο, στη λογοτεχνία και στους δημιουργούς τους. Μέσα από συναντήσεις με συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και δημιουργικές δράσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργεί την αγάπη για την ανάγνωση και να δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για έκφραση, διάλογο, δημιουργικότητα και ανακάλυψη. Το Παιδικό Τμήμα φιλοδοξεί να αποτελεί έναν ζωντανό χώρο φιλαναγνωσίας, όπου το βιβλίο γίνεται αφετηρία για γνώση, φαντασία και εξερεύνηση, ενισχύοντας τη σχέση των παιδιών με την ανάγνωση και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 11:00 π.μ.

Χώρος: Παιδικό Τμήμα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

Ηλικίες: 9 ετών και άνω

Κρατήσεις: 22892037

Ώρες τηλεφωνικών κρατήσεων: 7:30 π.μ. – 3:30 μ.μ.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται έγκαιρη κράτηση.

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί τους νεαρούς αναγνώστες σε ένα ακόμη «ΠαραμυθοΣάββατο», σε μια συνάντηση όπου η λογοτεχνία, η επιστήμη, η ιστορία και η φαντασία συναντώνται και ανοίγουν δρόμους για νέες ανακαλύψεις.

«Στον Πλανήτη Άλφα»… το ταξίδι μόλις ξεκινά!