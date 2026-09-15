Αυλαία για το Nicosia Book Fest 2026 στις 10 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Nicosia Book Fest, στόχος του «παραμένει η καλλιέργεια μιας ουσιαστικής και δημιουργικής σχέσης του κοινού με τη λογοτεχνία και το βιβλίο, αλλά και η προώθηση της γνώσης, της καλλιτεχνικής παιδείας και της κριτικής σκέψης». «Σε μια εποχή σύνθετων κοινωνικών και πολιτισμικών προκλήσεων, η επαφή με τις τέχνες και τα γράμματα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κατανόησης του κόσμου, έκφρασης και δημιουργίας», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «στο Nicosia Book Fest 2026 συμμετέχουν με περισσότερα από 100 περίπτερα εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων, πολιτιστικών οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων και να γνωρίσει ανθρώπους και φορείς από τον χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού».

Το φετινό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο σε όλες τις σκηνές και τους χώρους του φεστιβάλ (Κεντρική Σκηνή, Αναλόγιο, Λογοτεχνική Σκηνή, Παιδική Σκηνή και Αίθουσα Σπηλιές) και περιλαμβάνει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις.

«Παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς και δημιουργούς, θεατρικές αναγνώσεις, συναυλίες, εικαστικές δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για επισκέπτες κάθε ηλικίας, αναδεικνύοντας το βιβλίο ως σημείο συνάντησης με τις τέχνες και τον πολιτισμό», τονίζεται.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό φεστιβάλ κατέχει η Ισπανία, Τιμώμενη Χώρα του Nicosia Book Fest 2026. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης αντλεί έμπνευση από τον πλούτο και την πολυμορφία της ισπανικής πολιτιστικής παράδοσης, με ειδικά αφιερώματα στα έργα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες και του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

«Μέσα από τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη μουσική και τον χορό, το φεστιβάλ παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της ισπανικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πολιτιστικές γέφυρες που συνδέουν την Ισπανία με την Κύπρο και την Ευρώπη», υπογραμμίζεται.

Η Ισπανία θα βρίσκεται στο επίκεντρο μέσα από αφιερώματα, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές δράσεις που φωτίζουν τη λογοτεχνική και πολιτιστική της κληρονομιά. Την ίδια στιγμή, η κυπριακή δημιουργία διατηρεί κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα, με συγγραφείς και καλλιτέχνες από την Κύπρο να παρουσιάζουν νέες και πρωτότυπες δουλειές.

«Για ακόμη μία χρονιά, το Nicosia Book Fest παραμένει ένας ανοιχτός και δωρεάν χώρος πολιτισμού για ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Ένας χώρος όπου το βιβλίο συναντά τη μουσική, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες και τη δημιουργική έκφραση· ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών», επισημαίνεται.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.