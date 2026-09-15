Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» επιστρέφει στη σκηνή του ΘΟΚ

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανοίγει τη νέα σεζόν, επαναφέροντας το Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές, που έσπασε ταμεία και γοήτευσε το κοινό την περσινή θεατρική περίοδο. Η μυστηριώδης ατμόσφαιρα του κλασικού αστυνομικού μυθιστορήματος της Άγκαθα Κρίστι αναβιώνει στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ και περιμένει να υποδεχθεί το κοινό.

Ο Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει με το Όριεντ Εξπρές όταν κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας που ακινητοποιεί το πολυτελές τρένο, ένας φόνος, καλεί τον διάσημο ντετέκτιβ να διαβάσει πίσω από τις αντιφάσεις, τα ψέματα και τις σιωπές των επιβατών, προκειμένου να ρίξει φως στο σκοτεινό έγκλημα. Ένορκοι και εκτελεστές μοιράζονται τους ρόλους και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Για την παράσταση έγραψαν:

«Όλοι τους εξαιρετικοί.»«Να πάτε.»-Θεόδωρος Μωυσέως, Théâtrophile, 16/11/2025

«[…]Ένα θεατρικό γεγονός αντάξιο του κρατικού μας θεάτρου και μια από τις πλέον ολοκληρωμένες παραγωγές της πρόσφατης περιόδου.»«[..]Στον κεντρικό ρόλο, ο Νεοκλής Νεοκλέους αποδίδει έναν Ηρακλή Πουαρό με ιδιότυπη θεατρική λιτότητα και ακρίβεια. Η ερμηνεία του βασίζεται σε λεπτομερειακή σωματικότητα, καλορυθμισμένη άρθρωση και ελεγχόμενη εκφραστική παλέτα.[…]»-Μιχάλης Χριστοδούλου, Check in cyprus, 1/12/2025

«Με τελετουργική αφοσίωση ερμηνευτικής απόδοσης υποδύθηκαν τους ρόλους τους εντός επιτηδευμένων ρόλων οι προνομιούχοι επιβαίνοντες του θρυλικού εκείνου τρένου[…]»«[…]Μια καλοστημένη θεαματική παράσταση από τους αξιέπαινους συντελεστές της.»-Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Φιλελεύθερος, 6/12/2025

Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν: Τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους, τον οποίο πλαισιώνουν οι εκλεκτοί ηθοποιοί Κοραλία Καράντη, Αννίτα Σαντοριναίου, Αλέξανδρος Παρίσης,Σωτήρης Μεστάνας, Άννα Γιαγκιώζη, Πάνος Μακρής, Αντωνία Χαραλάμπους,Μαρία Μαμούρη, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Νικόλας Κουρουζίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς

Μετάφραση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Αντρέας Κουρέτας

Κίνηση: Έλενα Χριστοδουλίδου

Σύλληψη-Σχεδιασμός βίντεο: Έλενα Αλωνεύτη

Κινηματογράφιση: Ιάκωβος Χαραλάμπους

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μικαέλλα Κάσινου

Πληροφορίες / Εισιτήρια

-Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

-Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Σάββατο 10:00-13:30 & 16:00-18:00 και από 3 Οκτωβρίου 2026 Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Παραστάσεις Οκτωβρίου

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00

Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 18:00Σάββατο

10 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00

Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 18:00

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00

Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 18:00

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 18:00

Τιμή Εισιτηρίου€15€6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)‘MURDER ON THE ORIENT EXPRESS’ © 2016 Agatha Christie Limited & Ken Ludwig All rights reserved.Adapted from “MURDER ON THE ORIENT EXPRESS” © 1934 Agatha Christie LimitedAll rights reserved.

Τα ονόματα ‘AGATHA CHRISTIE’, POIROT και η υπογραφή της Agatha Christie είναι εμπορικά σήματα της Agatha Christie Ltd. All rights reserved.

Η άδεια για την κυπριακή παραγωγή του συγκεκριμένου έργου χορηγήθηκε από την THE ARTBASSADOR για λογαριασμό της AGATHA CHRISTIE LTD.

Για περισσότερες πληροφορίες γι αυτό ή και άλλα έργα της Agatha Christie, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.agathachristie.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ken Ludwig, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.kenludwig.com.Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς