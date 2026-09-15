«Το Βουνί» για τρεις τελευταίες παραστάσεις στη Λευκωσία

Μετά τις παραστάσεις στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, «Το Βουνί» της Λουίζας Παπαλοΐζου ολοκληρώνει τον νέο κύκλο παρουσιάσεών του στη Λευκωσία, με τρεις τελευταίες παραστάσεις στις 18, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου.

Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, με μια δωδεκαμελή ομάδα ηθοποιών να ζωντανεύει την ιστορία του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού. Η παράσταση προσεγγίζει το έργο μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική ματιά, συνδυάζοντας ζωντανή μουσική, σκηνική κίνηση και video art.

Με φόντο ένα βουνό σε ακριτική περιοχή της Κύπρου, η ιστορία απλώνεται χρονικά από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Προσωπικές διαδρομές και συλλογικές μνήμες διασταυρώνονται σε έναν τόπο όπου η απώλεια, η ταυτότητα και η βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη γη βρίσκονται στον πυρήνα της αφήγησης.

Στην ιστορία εισχωρούν παράλληλα οι αρχαιολογικές ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής στην περιοχή των Σόλων, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, συνδέοντας τις ζωές των προσώπων με διαφορετικές όψεις και εποχές της κυπριακής ιστορίας.

Το μυθιστόρημα της Λουίζας Παπαλοΐζου απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου το 2021, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε, εξ ημισείας, και με το αντίστοιχο Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Ελλάδα.

Στην παράσταση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι Γιώργος Αναγιωτός, Χρυστάλλα Βάσου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Καραούλης, Γιάννης Κόκκινος, Ζωή Κυπριανού, Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Πισίας, Πέννυ Φοινίρη και Μυρσίνη Χριστοδούλου.

Τα σκηνικά υπογράφει η Έλενα Κοτασβήλι, τα κοστούμια η Κωνσταντίνα Ανδρέου, την κίνηση και χορογραφία ο Παναγιώτης Τοφή, τη μουσική σύνθεση και διδασκαλία ο Γιάννης Κουτής, τον σχεδιασμό φωτισμού ο Βασίλης Πετεινάρης και το video art η Ράχμε Βεζίρογλου.

Οι τελευταίες παραστάσεις θα δοθούν την Παρασκευή 18, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία. Η διάρκεια της παράστασης είναι 165 λεπτά με διάλειμμα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν €20 και €16 μειωμένο, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για ΑμεΑ. Μειωμένο εισιτήριο διατίθεται σε συνταξιούχους, ανέργους, ηθοποιούς και φοιτητές, με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού. Η προπώληση γίνεται μέσω SoldOut Tickets.