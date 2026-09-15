15 ταινίες, 10 χώρες και τρεις βραδιές κινηματογράφου στη Λευκωσία

Τρεις βραδιές, δέκα χώρες και δεκαπέντε ταινίες μικρού μήκους συνθέτουν το «Languages on Screen – Cinema Speaks Europe», που πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Με αφετηρία τη διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών γλωσσών, το φεστιβάλ στρέφει τον φακό σε ιστορίες και εμπειρίες που ξεπερνούν τα γλωσσικά και γεωγραφικά σύνορα. Η αναζήτηση στέγης στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, η κλιματική αγωνία και η αβεβαιότητα της νέας γενιάς συναντούν ιστορίες για την αγάπη, την απώλεια, τη μοναξιά, τη μετανάστευση, τους οικογενειακούς δεσμούς και την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου.

Κωμωδία, δράμα, animation και πολιτική σάτιρα εναλλάσσονται σε ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους της πρωτεύουσας.

Η πρώτη βραδιά πραγματοποιείται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στο EU House, με τέσσερις ταινίες από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

Το πρόγραμμα ανοίγει με το Céntrico του Luso Martínez, όπου ένα φαινομενικά στοιχειωμένο διαμέρισμα στη Μαδρίτη γίνεται η αφετηρία για μια σύγχρονη ιστορία γύρω από τη στέγαση και τον τουρισμό. Ακολουθούν η βραβευμένη κωμωδία Les Mystérieuses aventures de Claude Conseil των Marie-Lola Terver και Paul Jousselin, το Tempi supplementari του Matteo Memè, για έναν πατέρα και έναν γιο που έρχονται αντιμέτωποι με όσα έμειναν ανείπωτα, και η ιρλανδόφωνη κωμωδία Yu Ming Is Ainm Dom του Daniel O’Hara, που προσεγγίζει με χιούμορ τη γλώσσα, την ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Η είσοδος στην εναρκτήρια βραδιά γίνεται με εγγραφή.

Τη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, το φεστιβάλ μεταφέρεται στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο της Πλατείας Ελευθερίας, με ελεύθερη είσοδο. Πέντε ταινίες από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Γαλλία εξερευνούν τη δύναμη και τα όρια των λέξεων, τη νεότητα, την κλιματική αγωνία, τη μοναξιά και τις απρόσμενες ανθρώπινες συναντήσεις.

Στιγμιότυπο από την ταινία My Guide

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα Education της Emi Buchwald, Purgatory της Bianca Bertini, Astro TV της Magdaleena Jakkila, Παρεμπιπτόντως του Κωνσταντίνου Οικονόμου και Montsouris του Guil Sela.

Η αυλαία πέφτει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Gardens of the Future, με έξι ταινίες από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Ισπανία.

Η τελευταία βραδιά περιλαμβάνει το πολύγλωσσο 9BED(s) της Ισμήνης Δασκαρόλη, το Sky Like Silk. Full of Oranges της Betina Kuntzsch, το Carpinchos του Alfredo Soderguit, την πολιτική σάτιρα Pană de vulpe του Vlad Popa, το γλυκόπικρο My Guide του Barnabás Tóth και το Tumbas vecinas του José Antonio Gutiérrez Bustos. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διαφορετικές γλώσσες, κοινές ιστορίες βρίσκονται έτσι στον πυρήνα ενός φεστιβάλ που αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως κοινό τόπο επικοινωνίας, εκεί όπου ακόμη και όσα δύσκολα μεταφράζονται σε λέξεις μπορούν να ειπωθούν μέσα από μια εικόνα.

Το «Languages on Screen – Cinema Speaks Europe» διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Centre for Social Innovation και το Film Festival on Diversity.