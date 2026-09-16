Γάλα, «Τερτζιελλούθκια» και παράδοση: Η κυπριακή ύπαιθρος δίνει ραντεβού στη Σκαρίνου

Με επίκεντρο το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη θέση τους στην κυπριακή γαστρονομική παράδοση, πραγματοποιείται την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 στη Σκαρίνου το 21ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας.

Υπό τον τίτλο «Άρωμα υπαίθρου, γεύση γάλακτος», η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στη Σκαρίνου 20 χρόνια μετά την πρώτη φορά που η κοινότητα φιλοξένησε τον θεσμό. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάρων και το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαρίνου.

Κάθε περίπτερο του Φεστιβάλ θα εκπροσωπεί μία κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, μέσα από μέλος του Συλλόγου, παρουσιάζοντας τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά εδέσματα και συνταγές. Στον χώρο θα διατίθενται επίσης προϊόντα που παρασκευάζουν τα μέλη του Συλλόγου.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν τα «Μακαρόνια της Σμίλας ή του Σκλινιτζιού» και τα «Τερτζιελλούθκια», τα δύο παραδοσιακά ζυμαρικά του Συλλόγου που έχουν πιστοποιηθεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη της παρασκευής τους, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να τα δοκιμάσουν και να τα προμηθευτούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μαγειρικές επιδείξεις και βιωματικά εργαστήρια παραδοσιακών εδεσμάτων και χειροτεχνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φετινή θεματική του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τη διοργάνωση θα πλαισιώσουν μουσική, χορός και πολιτιστικές παρουσιάσεις, με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος «Νομάδες» και πολιτιστικών ομίλων της ευρύτερης περιοχής. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης οργανωμένα σύνολα της Σκαρίνου, τα οποία θα παρουσιάσουν στοιχεία της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης και θα παρασκευάσουν παραδοσιακά φαγητά και εδέσματα.

Το 21ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστου Σενέκη.

Πληροφορίες

21ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας «Άρωμα υπαίθρου, γεύση γάλακτος»

Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 11.00 - 20.00

Τοποθεσία: Σκαρίνου