Ένα θεατρικό Σαββατοκύριακο με το Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή

Το Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή ταξιδεύει αυτό το φθινόπωρο σε Λευκωσία και Λεμεσό, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστές θεατρικές παραγωγές για όλη την οικογένεια.

Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, το θέατρο γίνεται παιχνίδι, φαντασία, μαγεία και περιπέτεια. Δύο πόλεις, δύο παραστάσεις και μια μοναδική θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στο Παλιό Ξυδάδικο στη Λεμεσό.

«Η ΜπουρμπουλοΜΑΓΙΣΣΑ» | 11:00

Μια παράσταση γεμάτη παιχνίδι, χορό και φαντασία, όπου μικροί και μεγάλοι γίνονται μέρος της ιστορίας.

Όταν η μαγεία αρχίζει να χάνεται από τον κόσμο και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ουσιαστικής επικοινωνίας και σύνδεσης, ανιχνευτές μαγείας καταφθάνουν στο σημείο όπου βρίσκεται η Μπουρμπουλομάγισσα, ζητώντας τη βοήθειά της.

Μη γνωρίζοντας τον τρόπο, εκείνη μαζί με την παρέα της προσπαθούν να ανακαλύψουν το μαγικό «κλειδί», βιώνοντας μια περιπέτεια συναισθημάτων γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και σαπουνόφουσκες. Με τη βοήθεια των παιδιών ανακαλύπτουν ότι η πραγματική μαγεία βρίσκεται στη φιλία, στην αυθεντικότητα και στην αποδοχή.

«Η Αλίκη στη Χώρα του Ποδοσφαίρου» | 15:30

Μια σύγχρονη και τρυφερή θεατρική παράσταση για τη δύναμη της προσπάθειας και τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου.

Η Αλίκη αγαπά το ποδόσφαιρο, μέχρι που ένα λάθος και τα σχόλια των άλλων την κάνουν να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Μέσα από ένα αλλόκοτο ταξίδι, γεμάτο συμβολικούς χαρακτήρες και δοκιμασίες, ανακαλύπτει πως το λάθος δεν είναι αποτυχία, αλλά μέρος του παιχνιδιού και της ζωής.

Η παράσταση αγγίζει θέματα όπως το bullying, η πίεση για επιτυχία, η αυτοεκτίμηση, η φιλία, η αποδοχή και η συναισθηματική ενδυνάμωση. Συνδυάζει σωματικό θέατρο, εμψύχωση αντικειμένων και κούκλας, ζωντανό ρυθμό και έντονα συμβολικά στοιχεία.

Κείμενα / Σκηνοθεσία: Άντζελα Ριζάκη

Σκηνικά / Κοστούμια: Ομάδα Teatro Angelico

Επί σκηνής: Άντζελα Ριζάκη, Γιώργος Χατζηαντώνη, Μιχαέλλα Χρίστου

Πρόγραμμα παραστάσεων

Λευκωσία – 31 Οκτωβρίου

Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

11:00 – «Η ΜπουρμπουλοΜΑΓΙΣΣΑ»

15:30 – «Η Αλίκη στη Χώρα του Ποδοσφαίρου»

Λεμεσός – 1 Νοεμβρίου

Παλιό Ξυδάδικο

11:00 – «Η ΜπουρμπουλοΜΑΓΙΣΣΑ»

15:30 – «Η Αλίκη στη Χώρα του Ποδοσφαίρου»

Πληροφορίες

Γενική είσοδος:

12€ ανά παράσταση

20€ και για τις δύο παραστάσεις (Day Pass)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Κατάλληλες για: Όλη την οικογένεια

Εισιτήρια: Soldoutticketbox.com

Πληροφορίες: 99753388

Παραγωγή: Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή

Οι παραστάσεις είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας.