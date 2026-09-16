«Worlds Elusive»: Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής της Άννας Βασιλείου

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026.

Τη 10η ατομική της έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, με τίτλο «Worlds Elusive» παρουσιάζει η εικαστικός Άννα Βασιλείου, στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, στη Λάρνακα.

Η Άννα Βασιλείου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1974 και από πολύ νεαρή ηλικία ανακάλυψε την αγάπη και το πάθος της για τη ζωγραφική και το σχέδιο. Άρχισε τη μαθητεία κοντά σε Κύπριους καλλιτέχνες και ξεκίνησε να εκθέτει τη δουλειά της σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και αργότερα σε ατομικές εκθέσεις, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της στις τέχνες στις ΗΠΑ και μετά την επάνοδό της στην Κύπρο, παρουσίασε το έργο της σε εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έργα της επιλέγηκαν και συμμετείχαν σε αριθμό μπιενάλε του εξωτερικού. Απέσπασε βραβείο στους Ολυμπιακούς Τέχνης του Τόκυο. Επίσης, έργα της κοσμούν το Μουσείο του Πεκίνου και ιδιωτικές συλλογές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μάστερ στην Τέχνη από το Πανεπιστήμιο Κεντάκι των ΗΠΑ από όπου αποφοίτησε το 2003.

Η εικαστική διαδρομή της είναι γεμάτη από αναζητήσεις. Έχοντας ξεφύγει από νωρίς από τον ρεαλισμό, πειραματίστηκε με τεχνικές και τεχνοτροπίες, δέχθηκε επιδράσεις, εμπνεύστηκε και εξερεύνησε, για να βρει τα δικά της μονοπάτια έκφρασης. Σήμερα συνεχίζει να εξερευνά και να πειραματίζεται.

Το έργο της τόσο η ζωγραφική όσο και η γλυπτική και κεραμική, χαρακτηρίζεται από δυνατό συμβολισμό, αυθεντικότητα, καλλιτεχνική ποιότητα, με τη γυναίκα στο επίκεντρο, γύρω από την οποία εξυφαίνει έναν κόσμο ενίοτε γεμάτο χρώμα που μεταδίδει μια αισιόδοξη θεώρηση της ζωής και χαρακτηρίζεται από ποιητική κίνηση και άλλοτε μια σχηματική προσέγγιση, έμπνευση που μπορεί να ψηλαφηθεί να αναδύεται από αρχέγονες κυπριακές μορφές.

Βιογραφικό:

Η εικαστικός Άννα Βασιλείου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1974, όπου ζει μόνιμα και εργάζεται.

Το 1991 αποφοίτησε από το Λύκειο Μακαρίου Γ’ και το 1993 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Intercollege Λάρνακας, αποκτώντας Associate Degree in Graphic Design. Το 1998 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω σπουδές, όπου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα BA in Fine Art and Art Teacher Secondary Education στο Spalding University, Louisville, Kentucky. Το 2003 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master in Art Education (MAE) από το Western Kentucky University, Bowling Green, Kentucky, USA.

Έχει πραγματοποιήσει επτά ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και ΗΠΑ και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από πενήντα ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ιαπωνία, Κίνα, ΗΠΑ, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο και Βουλγαρία.

Έργα της ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, καθώς και σε μόνιμες εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Διακρίσεις και Διεθνής Συμμετοχές

2026 Συμμετοχή στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Περιβαλλοντικών Τεχνών του Μπουσάν (BIEAF), Νότια Κορέα.

2024 4η Διεθνή Μπιενάλε Λαδομπογιάς Dafen, Διεθνής Μπιενάλε Λαδομπογιάς Λαδομπογιάς στο Μουσείο Τέχνης «Dafen» της Περιφέρεια Longgang, στην πόλη Shenzhen, Κίνα

2024 Συμμετοχή στην Qingdao International Master Artists Invitational Exhibition, Τσινγκτάο, Κίνα.

2022 Έβδομη Ατομική έκθεση στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά , Λάρνακα

2022 - 3η Διεθνής Μπιενάλε Λαδομπογιάς Λαδομπογιάς στο Μουσείο Τέχνης «Dafen» της Περιφέρεια Longgang, στην πόλη Shenzhen, Κίνα.

2022 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στην 9η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου, Κίνα

2021 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στην 7η Διεθνής Μπιενάλε Ζωγραφικής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας .

2020 Δεύτερη διεθνής Μπιενάλε Λαδομπογιάς στο Μουσείο Τέχνης «Dafen» της Περιφέρεια Longgang, στην πόλη Shenzhen, Κίνα.

2019 Έκτη Ατομική έκθεση στη Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

2019 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στην 8η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου, Κίνα

2018 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση του Διεθνούς Διαγωνισμού 6ης Τριενάλλε Χαρακτικής στο Τόκιο, Ιαπωνία

2018 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στην 18η Διεθνή Ασιατική Μπιενάλε, Ντάκα, Μπαγκλαντές

2017 Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στο Στρασβούργο, Γαλλία, που διοργανώθηκε από Unesco κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου

2016 Συμμετοχή στην 3η Μπιενάλε Σαντορίνη

2016 Πέμπτη Ατομική έκθεση στη Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

2015 Συμμετοχή και Διάκριση σε Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής Art Olympia International Competition 2015, Ιαπωνία. Φιναλίστ και Νικήτρια του 1ου γύρου στην Ευρώπη.

Πληροφορίες

Εγκαίνια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 μ.μ. από τον σκηνογράφο και εικαστικό κ. Άντη Παρτζίλη

Διάρκεια: 25 Σεπτεμβρίου-10 Οκτωβρίου 2026

Ώρες επισκέψεων:

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. & 4.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ.

Σάββατο:10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.

Όλα τα έργα κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της γκαλερί: www.gallerykypriakigonia.com.cy

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα, Κύπρος.

Τηλ: +357 24 621109/ Φαξ: +357 24 629198

Εmail: kypriaki.gonia@cytanet.com.cy / www.gallerykypriakigonia.com.cy