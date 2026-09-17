«Hands Across the Divide»: Γιορτάζει 25 χρόνια γυναικών που χτίζουν γέφυρες σε όλη την Κύπρο

Το Hands Across the Divide (HAD), η πρώτη δικοινοτική γυναικεία οργάνωση της Κύπρου, θα γιορτάσει την 25η επέτειό του με μια ειδική εκδήλωση την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει γυναίκες, ειρηνοποιούς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, φίλους και υποστηρικτές από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, για να γιορτάσουν την πορεία του HAD και να αναλογιστούν το έργο που απομένει να γίνει.

Ιδρύθηκε το 2001 από την Ελληνοκύπρια Καίτη Οικονομίδου και την Τουρκοκύπρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, οι οποίες ήταν δεσμευμένες στον διάλογο, τη συμφιλίωση και την ειρήνη για την Κύπρο. Το Hands Across the Divide έχει περάσει τα τελευταία 25 χρόνια δημιουργώντας ευκαιρίες για τους ανθρώπους και από τις δύο κοινότητες να συναντηθούν, να εργαστούν μαζί και να αμφισβητήσουν τους διαχωρισμούς που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη ζωή στην Κύπρο.

Με το θέμα «25 Χρόνια Χτίζοντας Γέφυρες Πάνω από τη Διαχωριστική Γραμμή», το επετειακό πρόγραμμα θα φέρει κοντά φωνές από την ιστορία του HAD και από το ευρύτερο κίνημα για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Μέσα από προσωπικές σκέψεις, μαγνητοφωνημένα μηνύματα και παρεμβάσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι συμμετέχοντες θα αναλογιστούν τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει, και πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν, οι γυναίκες και η κοινωνία των πολιτών στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και κοινού μέλλοντος για την Κύπρο.

Η εκδήλωση θα αποτίσει επίσης φόρο τιμής στις δύο ιδρύτριες του HAD, καθώς και στην Cynthia Cockburn, της οποίας το έργο είχε σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση της ειρήνης και στη συνεργασία των γυναικών στην Κύπρο.

Αυτή η επέτειος είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους είχαν το θάρρος να απλώσουν το χέρι πάνω από τον διαχωρισμό, αλλά και να αναρωτηθούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας σήμερα για να κρατήσει αυτές τις γέφυρες ανοιχτές και να χτίσει καινούργιες».

Η επέτειος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, συμπεριλαμβανομένων προβολών ντοκιμαντέρ και δικοινοτικών πρωτοβουλιών της κοινότητας, σχεδιασμένων να φέρουν τους ανθρώπους κοντά μέσα από τον διάλογο, τον πολιτισμό, τις κοινές περιβαλλοντικές ανησυχίες και την κοινή γαστρονομική κληρονομιά της Κύπρου.

Σχετικά με το Hands Across the Divide

Το Hands Across the Divide ιδρύθηκε το 2001 από γυναίκες της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ήταν η πρώτη δικοινοτική γυναικεία οργάνωση στην Κύπρο και εργάζεται εδώ και 25 χρόνια για την προώθηση του διαλόγου, της συμφιλίωσης, της ισότητας των φύλων και της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης. Αν και ιδρύθηκε ως γυναικεία οργάνωση, οι δραστηριότητες του HAD σήμερα είναι ανοιχτές σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά, και επιδιώκουν να εμπλέξουν ανθρώπους από όλες τις κοινότητες και τις γενιές στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και ειρήνης.

Πληροφορίες

«Hands Across the Divide»: Γιορτάζει 25 χρόνια των γυναικών που χτίζουν γέφυρες σε όλη την Κύπρο.

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 18.00

Τοποθεσία: Λήδρα Πάλας, Λευκωσία

Είσοδος: Δωρεάν. Λόγω της τοποθεσίας στο Λήδρα Πάλας, απαιτείται προεγγραφή.