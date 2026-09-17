Το Finding Our Common Ground είναι μια βιωματική δράση κοινωνικής ένταξης που αξιοποιεί την τέχνη, το παιχνίδι και την πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλεία επικοινωνίας, σύνδεσης και αλληλοκατανόησης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, μέσα από το πρόγραμμα «Αισθήσεις», σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, υλοποιεί μια σειρά από αυτοτελή δημιουργικά ψυχοκοινωνικά εργαστήρια που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή νεοεισερχόμενων ατόμων και ευάλωτων ομάδων στον πολιτισμό, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας.

Τα εργαστήρια δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο συνάντησης, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της Κύπρου, να μοιραστούν στοιχεία της δικής τους πολιτιστικής ταυτότητας και να ανακαλύψουν το κοινό έδαφος που ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

Μέσα από μια βιωματική εμπειρία διάρκειας 120 λεπτών, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη βιωματική ξενάγηση στην έκθεση «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα », θα συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες πολιτιστικής ανταλλαγής και θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο μέσα από ένα δημιουργικό εργαστήριο τέχνης.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Διερμηνεία σε άλλες γλώσσες θα οργανώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Κάθε Δευτέρα, από 5 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026

10:00 – 12:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία 1011, Κύπρος

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων παρέχεται δυνατότητα μετακίνησης μέσω του λεωφορείου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Κρατήσεις συμμετοχής: επικοινωνία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό στο τηλέφωνο 22504407.

Εισηγήτρια/ εμψυχώτρια Δράσης

Ελένη Πετρίδου Μπουρίτη

Εγγεγραμμένη Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια / Εικαστικός

(MSc Art Psychotherapy, MA Fine Arts – Arts Education)

Συνεργασία & Υποστήριξη Σχεδιασμού προγράμματος

Νίκος Παπαδόπουλος

Κοινωνιολόγος, Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης – Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Το Finding Our Common Ground δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης και διαλόγου, όπου η πολιτιστική κληρονομιά λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης.

Γιατί, πέρα από τις διαφορές μας, υπάρχει πάντα ένα κοινό έδαφος.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org