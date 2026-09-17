Βιεννέζικα βαλς στην Πάφο με τους Johann Strauss Virtuosi

Μετά τις sold out συναυλίες σε Λευκωσία και Λεμεσό το 2025, οι επίλεκτοι σολίστ μουσικοί Johann Strauss Virtuosi της φημισμένης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ορχήστρας των Ανακτόρων Schoenbrunn της Βιέννης (Vienna Schoenbrunn Palace Orchestra), επιστρέφουν στην Κύπρο, για μία συναυλία στην Πάφο στις 21 Νοεμβρίου.

Η Vienna Schoenbrunn Palace Orchestra, εξειδικευμένη στην ερμηνεία έργων κλασικών συνθετών της Χρυσής Εποχής της Αυτοκρατορικής Βιέννης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο βιεννέζικο στυλ και στην ερμηνεία, προσφέροντας μια λεπτή και εκλεπτυσμένη νότα. Έχει εξελιχθεί σε ορόσημο της ποιοτικής κλασικής ψυχαγωγίας ενώ, οι συναυλίες της στην Orangerie του Παλατιού Schoenbrunn διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική και μουσική ζωή της πόλης.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς: ο εμβληματικός «Ωραίος Γαλάζιος Δούναβης», το πιο γνωστό βαλς παγκοσμίως και σήμα κατατεθέν του Johann Strauss, με το ζευγάρι χορευτών να σας μεταφέρει στον μαγευτικό κόσμο της Χρυσής Εποχής της Αυτοκρατορικής Βιέννης!

Πληροφορίες

Που και πότε: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Πάφος

Ώρα Έναρξης: 8.30μ.μ. Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com