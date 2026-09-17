Η «Κοκκινοσκουφίτσα» επιστρέφει αλλιώς στη Σκηνή 018 του ΘΟΚ

Με μια νέα διασκευή της «Κοκκινοσκουφίτσας», του αγαπημένου παραμυθιού με το οποίο μεγάλωσαν γενιές παιδιών, εγκαινιάζει τη φετινή σεζόν η Σκηνή 018 του ΘΟΚ. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία-κίνηση του Φώτη Νικολάου.

Με κεντρικό σύνθημα «Χάνεις χρόνο αν φοβάσαι!», η νέα εκδοχή της ιστορίας προσεγγίζει την Κοκκινοσκουφίτσα μέσα από μια σύγχρονη ματιά, επιστρατεύοντας το χιούμορ και τη φαντασία για να μιλήσει σε μικρούς και μεγάλους για τα ερωτήματα, τις αγωνίες και τους φόβους που συνοδεύουν τη διαδρομή προς την ενηλικίωση.

Το ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας μέσα στο δάσος μετατρέπεται έτσι σε μια συμβολική πορεία αυτογνωσίας. Η μικρή ηρωίδα καλείται να αντιμετωπίσει επιθυμίες, διλήμματα και αβεβαιότητες, ενώ ο Λύκος δεν αποτελεί μόνο μια εξωτερική απειλή, αλλά και την εσωτερική φωνή του φόβου. Το δάσος, από την άλλη, μεταμορφώνεται σε ένα τοπίο συναισθημάτων, σχημάτων και χρωμάτων, όπου η Κοκκινοσκουφίτσα συναντά απρόσμενους συμμάχους και συνοδοιπόρους.

Το χορογραφικό υπόβαθρο του Φώτη Νικολάου και η ενέργεια του θιάσου συνθέτουν έναν σκηνικό κόσμο που κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Πρόκειται για μια «βουτιά» στο δάσος του ονείρου της Κοκκινοσκουφίτσας και, ταυτόχρονα, για μια ιστορία γύρω από το θάρρος να προχωράς, να αμφισβητείς όσα σε φοβίζουν και να ανακαλύπτεις τη δική σου αλήθεια.

Το μουσικό περιβάλλον της παράστασης δημιουργεί ο Ecati, τη σκηνογραφία υπογράφει η Ελένη Ιωάννου και τα κοστούμια η Σοφία Μαυρομιχάλη. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή των μασκών έχει αναλάβει η Μάρθα Φωκά.

Ταυτότητα παράστασης

Στη σκηνή: Ελίνα Αντωνίου, Χρήστος Γκρόζος, Νίκη Δραγούμη, Άρης Κυπριανού, Ιώ Λατουσάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κυβέλη Παπαντωνίου

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου

Σκηνοθεσία – Κίνηση: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά: Ελένη Ιωάννου

Κοστούμια: Σοφία Μαυρομιχάλη

Μουσική: Ecati

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Παραστάσεις: Από Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 10:30

Χώρος: Κτίριο ΘΟΚ, Αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης»

Εισιτήριο: €6 για παιδιά και ενήλικες

Πληροφορίες / Εισιτήρια: ΘΟΚ και Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717.