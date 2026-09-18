«Το μέλλον του παρελθόντος»: Εκθεση του Ανδρέας Καλλή στην Art Seen

Η Art Seen παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Ανδρέα Καλλή με τίτλο «Το μέλλον του παρελθόντος | The Future of the Past», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στη Λευκωσία. Την έκθεση επιμελείται η Μαρία Στάθη και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Στη νέα ενότητα έργων του, ο Ανδρέας Καλλή συνδυάζει γλυπτά, κινητικές εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα και χαρακτικά, διερευνώντας τη διαχρονική σχέση του ατόμου με το κοινωνικό και υπαρξιακό του περιβάλλον. Μέσα από την κίνηση, την ύλη και τη φόρμα δημιουργεί αυτοτελείς αφηγήσεις εσωτερικού διαλόγου, στις οποίες το προσωπικό μετασχηματίζεται σε κοινή εμπειρία.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η ιδέα ότι το παρελθόν δεν αποτελεί κάτι στατικό ή οριστικά τελειωμένο. Αντίθετα, επιστρέφει και επενεργεί στο παρόν, διαμορφώνοντας όσα είμαστε αλλά και όσα ενδέχεται ακόμη να γίνουμε.

Όπως σημειώνει στο συνοδευτικό της κείμενο η ιστορικός τέχνης Νίκη Παπασπύρου, «το παρελθόν δεν παραμένει ποτέ εκεί όπου το αφήσαμε. Επιστρέφει μεταμορφωμένο, ως ενεργή ύλη που διαπερνά το παρόν».

Ο ίδιος ο τίτλος, «Το μέλλον του παρελθόντος», συμπυκνώνει ένα χρονικό παράδοξο: ό,τι έχει μείνει ανεπίλυτο εξακολουθεί να δρα στο παρόν και, ακριβώς γι’ αυτό, παραμένει ανοιχτό σε μια διαφορετική έκβαση. Τα έργα κινούνται σε αυτή την ενδιάμεση περιοχή, ανάμεσα στην προσκόλληση και τη μετακίνηση, την προστασία και την απειλή, το βάρος και την αιώρηση, την ευαλωτότητα και την ανθεκτικότητα.

Ένας εκθεσιακός χώρος σε κίνηση

Ο χώρος της Art Seen αντιμετωπίζεται ως ένα δραματουργικό πεδίο. Η μετάβαση από το ισόγειο στον επάνω όροφο αποκτά τον χαρακτήρα μιας εσωτερικής μετατόπισης, ενώ η αργή, επαναληπτική κίνηση των γλυπτών εισάγει στη θέαση στοιχεία διάρκειας, αναμονής και σταδιακής μεταβολής.

Στο «The Famous Black Ribbon», ένα μπαλόνι αιωρείται και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Σύμβολο ανόδου και ελαφρότητας, συνοδεύεται από μια μαύρη κορδέλα που μετατρέπει την επιθυμία διαφυγής σε μια κατάσταση εκκρεμότητας.

Στο «Μυστικό της εξομολόγησης», δύο μεγάλα μαύρα φτερά ανοιγοκλείνουν γύρω από έναν αχινό κατασκευασμένο από μαύρη ρητίνη. Προστασία και απειλή, τραύμα και άμυνα, απόκρυψη και αποκάλυψη συνυπάρχουν σε μια αμφίσημη σχέση.

Στο κινητικό γλυπτό «Los enamorados», ένα φτερό και ένα μαχαίρι πλησιάζουν χωρίς ποτέ να αγγίζονται μπροστά από μια στιλβωμένη μεταλλική σφαίρα. Η διαρκής εγγύτητά τους κρατά σε ένταση την τρυφερότητα και την πληγή, την έλξη και τον φόβο, ενώ η ανακλαστική επιφάνεια εντάσσει στιγμιαία και τον ίδιο τον θεατή στο έργο.

Ανδρέας Καλλή, Erophile, 2025, μέταλλο, φτερό, γυαλί, μοτέρ, 183 × 55 × 36 εκ. Φωτογραφία: Ιωάννα Οικονομίδου / Art Seen

Από το βάρος στην πτήση

Καθώς η έκθεση μετακινείται προς τον επάνω όροφο, η αφήγηση στρέφεται σταδιακά προς την ελευθερία και την ελπίδα.

Στο έργο «Το Πνεύμα της Ελπίδας», φτερά τοποθετημένα στις άκρες κινούμενων μεταλλικών ράβδων σχηματίζουν την πορεία ενός σμήνους που παίρνει ύψος και απομακρύνεται. Η πτήση δεν εμφανίζεται ως απότομη φυγή, αλλά ως μια σταδιακή απελευθέρωση από όσα κρατούν το σώμα και τη μνήμη κοντά στο έδαφος.

Η ελπίδα, ωστόσο, δεν παρουσιάζεται ως εύκολη υπόσχεση μιας θετικής κατάληξης. Λειτουργεί περισσότερο ως υπαρξιακή επιμονή που διατηρεί το μέλλον ανοιχτό, ακόμη και όταν η διαδρομή προς αυτό δεν είναι ακόμη ορατή.

Όπως καταλήγει η Νίκη Παπασπύρου, «η πτήση δεν σηματοδοτεί την εγκατάλειψη όσων προηγήθηκαν. Επιτρέπει στο παρελθόν να αποκτήσει μια άλλη συνέχεια και στη μνήμη να γίνει αφετηρία μιας νέας κατεύθυνσης».

Ανδρέας Καλλή, Till Up at Last XIII, 2025, λινάτσα, ξύλο, ύφασμα

Ο Ανδρέας Καλλή

Ο Ανδρέας Καλλή γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1987. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 2007 έως το 2012 και στο Central Saint Martins School of Art and Design στο Λονδίνο το 2010–2011.

Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2015 εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών No Food’s Land στο Μιλάνο.

Πληροφορίες

Ανδρέας Καλλή | Το μέλλον του παρελθόντος

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Art Seen, Λευκωσία

Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 19:00–21:30

Διάρκεια: 25 Σεπτεμβρίου – 6 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 16:00–19:00, Σάββατο 11:00–13:00 και κατόπιν ραντεβού.