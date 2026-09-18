Larnaka 2030: Δύο διαδικτυακά σεμινάρια για τη συμμετοχική τέχνη και τη σχέση καλλιτεχνών και κοινοτήτων

Το Larnaka 2030, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς οργανισμούς Al Badil από την Τυνησία, Liv.in.g. από την Ιταλία και Busart από την Ελλάδα, διοργανώνει δύο ανοικτά διαδικτυακά σεμινάρια με επίκεντρο τη συμμετοχική και κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη.

Με γενικό τίτλο «Setting out Together: A Journey into Community Arts», η σειρά διερευνά τη σχέση που αναπτύσσεται όταν επαγγελματίες καλλιτέχνες και μέλη μιας κοινότητας δημιουργούν μαζί. Ποιες αξίες και ποια δεοντολογία πρέπει να διέπουν αυτή τη συνεργασία; Πώς τίθενται κοινοί στόχοι; Πώς οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και ποια ευθύνη φέρει ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα απέναντι στην κοινότητα στην οποία παρεμβαίνει;

Το πρώτο webinar, «Discovering Common Ground: Values and Ethics in Participatory Arts Practice», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:30 έως τις 16:30 ώρα Κύπρου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινοτικής τέχνης και στον τρόπο με τον οποίο καλλιτεχνικές, κοινωνικές αξίες και αξίες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια δημιουργική διαδικασία.

Το δεύτερο, με τίτλο «Building on Common Ground: Relationship, Trust and Ownership», θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2026, 14:30–16:30, και θα εστιάσει στη σχέση, την εμπιστοσύνη και την έννοια της ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της συλλογικής δημιουργίας.

Στη σειρά συμμετέχουν ο καλλιτέχνης και ερευνητής Klaus Fruchtnis Durán, η κοινωνική ψυχολόγος Lara Matos, η επιμελήτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Larnaka 2030 Kelly Diapouli και ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Al Badil Selim Ben Safia.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα αγγλικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MedSEA, το οποίο υποστηρίζει νέους καλλιτέχνες από απομακρυσμένες περιοχές της Μεσογείου μέσα από κοινωνικά εμπλεκόμενες και κοινοτικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Πληροφορίες

28 Σεπτεμβρίου & 5 Οκτωβρίου 2026

14:30–16:30

Διαδικτυακά | Στα αγγλικά

Εγγραφές για το πρώτο webinar