Το STONE BLIND της Natalie Haynes για μία μόνο θεατρική ανάγνωση στο Κυπριακό Μουσείο - Σε σκηνοθεσία Ζήρα και Κάσιου

Η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες παρουσιάζει το μπεστ σέλερ των Sunday Times Stone Blind της Natalie Haynes για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, μέσα από μια θεατρική ανάγνωση σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα και Αθηνάς Κάσιου, για μία μόνο παράσταση στις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Μουσείο.

Στο Stone Blind, η Natalie Haynes επιστρέφει στον γνωστό μύθο της Μέδουσας και του Περσέα, αφηγούμενη τον μέσα από τις διαφορετικές οπτικές των προσώπων του. Όταν ο Ποσειδώνας διαπράττει μια πράξη βίας εναντίον της Μέδουσας μέσα στον ναό της Αθηνάς, η Αθηνά τιμωρεί τη Μέδουσα αντί για τον θύτη. Το σώμα της αλλάζει, τα μαλλιά της γίνονται φίδια και το βλέμμα της μπορεί να μετατρέψει κάθε ζωντανό πλάσμα σε πέτρα. Για να προστατεύσει τις αδελφές της, αποσύρεται σε μια ζωή στη σκιά. Μέχρι τη στιγμή που ο Περσέας ξεκινά την αποστολή του για να πάρει το κεφάλι μιας Γοργόνας.

Ποια είναι όμως η ιστορία της Μέδουσας πριν γίνει το τέρας του μύθου; Και τι αλλάζει όταν η ίδια ιστορία ιδωθεί από τη δική της πλευρά;

Είκοσι και πλέον ηθοποιοί θα μοιραστούν τις φωνές του έργου, διαβάζοντας ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του Μουσείου. Οι αναγνώσεις θα ξεκινούν σε λούπα, με το κοινό να κινείται ελεύθερα ανάμεσά τους, επιλέγοντας τη δική του διαδρομή μέσα στον χώρο, μέχρι το σημείο που ιστορίες, χαρακτήρες και κοινό συναντιούνται και αντιμετωπίζουν την αλήθεια πίσω από τον μύθο.

Σε μια εμπειρική θεατρική περιήγηση στο Κυπριακό Μουσείο τα αρχαιολογικά αντικείμενα συναντούν μια σύγχρονη αφήγηση ενός αρχαίου μύθου σε εναν διάλογο ανάμεσα στα εκθέματα, στον λόγο και στις ιστορίες που συνεχίζουμε να αφηγούμαστε.

Το Stone Blind αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναζήτησης της ΣΕΖΟΝ Γυναίκες γύρω από τις ιστορίες που θεωρούμε κλασικές και οικουμενικές: Ποιες ιστορίες λέμε; Ποιου τις ιστορίες λέμε; Και τι αλλάζει όταν τις αφηγούμαστε ξανά;

Στην Κύπρο για την παρουσίαση του Stone Blind θα βρίσκεται η συγγραφέας, περφορμερ και κλασσική φιλόλογος Natalie Haynes. Έχει γράψει, μεταξύ άλλων, τα μυθιστορήματα No Friend to this House, The Amber Fury, The Children of Jocasta, A Thousand Ships, υποψήφιο για το Women’s Prize for Fiction το 2020, καθώς και το βιβλίο Pandora’s Jar, για τις γυναίκες στην ελληνική μυθολογία, που έγινε bestseller στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Έχει επίσης γράψει και παρουσιάσει δώδεκα σειρές της εκπομπής του BBC Radio 4 Natalie Haynes Stands Up for the Classics. Η συνεργασία της με τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες ξεκίνησε το 2019, με την ολοήμερη θεατρική ανάγνωση του A Thousand Ships στο Φεστιβάλ Λευκωσίας, και συνεχίστηκε το 2020 με την παρουσίασή της στο Βρετανικό Μουσείο.

Ταυτότητα παράστασης Σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα & Αθηνά Κάσιου

Μετάφραση: Μαγδαλένα Ζήρα

Αφηγούνται οι: Natalie Haynes, Νάγια Αναστασιάδου, Νέδη Αντωνιάδη, Έλενα Δημητρίου, Άννα Γιαγκιώζη, Διώνη Γάιστ, Γιάννης Καραούλης, Σοφία Καλλή, Μαρία Κωνσταντίνου, Μάριος Κωνσταντίνου, Μυρτώ Κουγίαλη, Λέα Μαλένη, Ανδριανή Νεοκλέους, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Αλέξανδρος Παρίσης, Λουκάς Προκοπίου, Πολυξένη Σάββα, Ελένη Σιδερά, Λένια Σορόκου, Κρίς Σπύρου, Αθηνά Τσαγγαρίδου, Νιόβη Χαραλάμπους, Μυρσίνη Χριστοδούλου

Σχεδιασμός ήχου: Della

Σύμβουλος εικαστικής επιμέλειας: Καρολίνα Σπύρου

Παραγωγή – Επιμέλεια: ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Πληροφορίες

STONE BLIND

Ημερομηνία: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 16.00-21.00

Τοποθεσία: Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία

Είσοδος ελεύθερη.

Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Υποστηρικτής: Κυπριακό Μουσείο – Τμήμα Αρχαιοτήτων