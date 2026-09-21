Το ArtCargo Festival επιστρέφει στην Κύπρο τον Οκτώβριο για την πρώτη του διοργάνωση στη Λευκωσία

Για πρώτη φορά στη Λευκωσία, το φεστιβάλ φέρνει 9 παραγωγές και 43 παραστάσεις από καλλιτέχνες εννέα χωρών στους δρόμους, τις πλατείες και τα πάρκα της πρωτεύουσας.

Ετοιμαστείτε για θεαματικές παραστάσεις μεγάλης κλίμακας σε δημόσιους χώρους, αλλά και για πιο προσωπικά, site-specific έργα, καθώς το ArtCargo μετατρέπει υπαίθριες τοποθεσίες σε σημεία συνάντησης, φαντασίας και συλλογικής εμπειρίας. Από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου, η Λευκωσία γίνεται η σκηνή για παραστατικές τέχνες που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Μια δυναμική πρώτη διοργάνωση στη Λεμεσό

Το φεστιβάλ ξεκίνησε την πορεία του στη Λεμεσό το 2025 προσφέροντας μια πρώτη γεύση του τι μπορεί να φέρει το ArtCargo στην πόλη.

Για δύο εβδομάδες, ο δημόσιος χώρος μετατράπηκε ταυτόχρονα σε σκηνή και σημείο συνάντησης: μια δράση με κλόουν εκτυλίχθηκε ανάμεσα στην κίνηση της οδού Ανεξαρτησίας, οι Eventi Verticali μετέτρεψαν τον ουρανό πάνω από το εργοστάσιο ΚΕΑΝ σε σκηνή για μια φανταστική εναέρια παράσταση, οι OPU Collective και Tony Clifton Circus άνοιξαν έναν δημόσιο διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, ενώ ο Fabio Gelato δημιούργησε τη δική του γεύση του φεστιβάλ, από την οποία καταναλώθηκαν 70 κιλά.

Συνολικά, το πρόγραμμα προσέλκυσε σχεδόν 40.000 ανθρώπους σε μια ασυνήθιστη επαφή με τις παραστάσεις, αλλά και με την ίδια την πόλη.

Μετά την πρώτη του διοργάνωση, το ArtCargo επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη Mediterranean Season, που συντονίζεται από το Lieux Publics (Μασσαλία), εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο καλλιτεχνικών δράσεων στον δημόσιο χώρο.

Η σύνδεση αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες όχι μόνο για την παρουσίαση διεθνών καλλιτεχνικών έργων στην Κύπρο, αλλά και για τη δημιουργία ισχυρότερων διαδρομών ώστε Κύπριοι καλλιτέχνες, συνεργασίες και καλλιτεχνικά εγχειρήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή.

Τι θα δούμε στη Λευκωσία αυτό τον Οκτώβριο

Φέτος, το φεστιβάλ ξεκινά ένα νέο ταξίδι, μεταφέροντας τη δράση του στη Λευκωσία και φιλοξενώντας καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Αργεντινή, την Καταλονία και την Ιαπωνία.

Το πρόγραμμα του 2026 περιλαμβάνει επίσης νέες συνεργασίες με Κύπριους καλλιτέχνες, κοινότητες και δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές δράσεις που θα παρουσιαστούν σύντομα είναι ένα νέο media art έργο σε χορογραφία του Πάνο Μαλακτού, το Soft Spot, μια παράσταση σύγχρονου τσίρκου από την OLO Company, καθώς και το Soka Tira Osoa της γαλλικής εταιρείας Basinga - μια θεαματική παράσταση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί, συνοδευόμενη από ζωντανή ροκ μουσική.

Το ArtCargo περιλαμβάνει επίσης το Youth Programme, το οποίο υποστηρίζεται από το VF Foundation, ένα πολιτιστικό ίδρυμα με έδρα την Κύπρο που έχει ως στόχο να κάνει τη διεθνή τέχνη προσβάσιμη στο νησί και να δημιουργεί νέες συνδέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητές του.

Στο πλαίσιο του οράματος Art Without Borders του ιδρύματος, η συνεργασία αυτή φέρνει στη Λευκωσία ένα ξεχωριστό νεαρό ταλέντο: την 11χρονη Γιαπωνέζα αθλήτρια του trickline Kanon Ito, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών freestyle tricklining για το 2025/2026.

Στο ArtCargo, θα παρουσιάσει τρεις ζωντανές παραστάσεις και ένα masterclass για νέους, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει από κοντά ένα άθλημα που σπάνια παρουσιάζεται.

Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο νεότερο κοινό του φεστιβάλ να γνωρίσει, να μάθει και να προπονηθεί δίπλα σε μία από τις πιο ξεχωριστές αθλήτριες της γενιάς της παγκοσμίως.

Η Κύρια Εγκατάσταση του ArtCargo, από τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό και την Parametric Deep, παρουσιάζεται με την υποστήριξη της Valis, μιας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας με κυπριακές ρίζες.

Συνδυάζοντας χορογραφία, νερό και προβολές, το έργο δημόσιας τέχνης θα εκτυλίσσεται για πέντε βράδια στην καρδιά της Λευκωσίας, διερευνώντας την ιδέα που βρίσκεται στον πυρήνα τόσο του έργου όσο και της συνεργασίας: πολλοί άνθρωποι, μία κίνηση.

Το όραμα

Για δέκα ημέρες, το φεστιβάλ θα απλωθεί στο κέντρο της Λευκωσίας, μεταφέροντας το μήνυμά του ότι η τέχνη ανήκει παντού.

Εξαπλώνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις εκτός από παραδοσιακούς πολιτιστικούς χώρους, το φεστιβάλ φέρνει τους καλλιτέχνες στα σημεία όπου οι άνθρωποι ήδη περπατούν, συναντιούνται, εργάζονται και περνούν τον χρόνο τους, δημιουργώντας απρόσμενες συναντήσεις ανάμεσα στην τέχνη, την πόλη και τις κοινότητές της.

Τέλος, όλες οι εμπειρίες και εκδηλώσεις του φεστιβάλ προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο, καθώς το ArtCargo επιδιώκει η τέχνη να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στους υποστηρικτές του φεστιβάλ: τη διεθνή εταιρεία fintech Exness, την παγκόσμια πλατφόρμα διαχείρισης ανεξάρτητων συνεργατών Mellow και την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης οικιστικών και εμπορικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών bbf, διαχρονικούς υποστηρικτές πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών στην Κύπρο.

Ακολουθήστε το ArtCargo online για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα και να γνωρίσετε ξανά τη Λευκωσία μέσα από τις απρόσμενες, καλλιτεχνικές συναντήσεις.

www.artcargofest.com