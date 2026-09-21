«Το Γάλα»: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από το Θέατρο Λέξη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής θεατρικής περιόδου, «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, από τις 22 Σεπτεμβρίου , με παραστάσεις στη Λευκωσία στο θεατρο Δέντρο και μία παρασταση στη Λεμεσό στο θέατρο Ριάλτο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που συγκίνησε χιλιάδες θεατες και επιστρέφει στη σκηνή για να μιλήσει με αλήθεια και ευαισθησία για την οικογένεια, τη μετανάστευση, τη διαφορετικότητα, την ψυχική ευθραυστότητα και, πάνω απ’ όλα, για τη βαθιά ανάγκη του ανθεώπου να αγαπηθεί και να ανήκει κάπου.

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια οικογένεια που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της σε έναν νέο τόπο. Οι σχέσεις ανάμεσα στη μητέρα και τους δύο γιους της δοκιμάζονται, καθώς η ανάγκη για αποδοχή, προστασία και ασφάλεια συγκρούεται με όσα έχουν μείνει άλυτα από το παρελθόν. Το γάλα γίνεται η μνήμη της μητρικής αγκαλιάς: η ανάγκη για προστασία και η επιστροφή σε έναν κόσμο όπου κάποτε νιώθαμε ασφαλείς.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο, είναι μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική, που προσεγγίζει τους ήρωές της χωρίς εύκολες απαντήσεις και φωτίζει την ανάγκη όλων μας να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σταυριάνα Καδή

Σκηνικά: Έλενα Κατζούρη

Κοστούμια: Μαρία Γεωργίου

Φωτογραφία: Ειρήνη Θεοδώρου

Φωτισμός: Βασίλης Πετεινάρης

Εικαστικό: Έλενα Γιωργάλλα

Παραγωγή: Γιώργος Τσιάκκας

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Παυλίδου, Ανδρέας Παπαμιχαλοπούλος, Βασίλης Χαραλάμπους, Σταυριάνα Καδή.