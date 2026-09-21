«Εναλλακτική Πραγματικότητα»: Ατομική έκθεση του Μαρίνου Καρτίκκη στη γκαλερί Αποκάλυψη

Ο Μαρίνος Καρτίκκης παρουσιάζει νέα έκθεση ζωγραφικής στην Αποκάλυψη, στη Λευκωσία. Η έκθεση αυτή με τίτλο «Εναλλακτική Πραγματικότητα», αποτελεί και την έναρξη της νέας σεζόν στην Αποκάλυψη.

Πρόκειται για μια σειρά έργων που διαπραγματεύονται εικόνες που βασίζονται στο υποσυνείδητο, στα όνειρα και σε μνήμες. Τα έργα παρουσιάζουν ανθρώπινες φιγούρες, μορφές με διάφορα συμβολικά αντικείμενα (ένα δένδρο χωρίς φύλλα, ένας χαρταετός, ένα σπίτι). Είναι εικόνες που είναι τοποθετημένες σ’ ένα απροσδιόριστο χρόνο και χώρο αναδεικνύοντας την ρευστότητα του χώρου και κυρίως του χρόνου μέσα από την κατάργηση των χρονικών συμβάσεων και των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στο παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Ίσως πρόκειται για παιδικές αναμνήσεις που βασίζονται σε πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα και ίσως όχι. Άλλωστε, τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία είναι πολύ συχνά δυσδιάκριτα.

Οι αναμνήσεις μοιάζουν κάθε φορά με ένα όνειρο στο οποίο μικρές σκηνές συνενωμένες αταίριαστα και αντικείμενα σχεδόν σουρεαλιστικά τοποθετημένα στο ίδιο κάδρο, συνθέτουν μια εικόνα που καλείται ενδεχομένως να ερμηνεύσει ένα βίωμα του παρελθόντος.

Χρησιμοποιώντας άλλοτε έντονα, ζωηρά χρώματα (ιδίως το μπλε και το κόκκινο) και άλλοτε μια σχεδόν ασπρόμαυρη παλέτα, ο καλλιτέχνης δημιουργεί υποβλητικές εικόνες, οι οποίες παραπέμπουν σε μια εναλλακτική πραγματικότητα την οποία οι θεατές μπορούν να απολαύσουν κα να προσεγγίσουν με ποικίλους τρόπους.

Ο Μαρίνος Καρτίκκης είναι ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης με σημαντικές σπουδές και διακρίσεις.

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1963. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο University of California, Los Angeles (Bachelor of Arts, Honors) και στο Universidad Complutense στη Μαδρίτη (με υποτροφία της Ισπανικής κυβέρνησης) και Κινηματογράφο στο London International Film School.

Έχει διδάξει Τέχνη στη μέση εκπαίδευση, ενώ έχει στο ενεργητικό του δώδεκα ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, συμμετοχές σε αρκετές ομαδικές, τρεις ταινίες μικρού μήκους και πέντε μεγάλου μήκους μυθοπλασίας.

Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ (2006) τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο 9ο πανόραμα ανεξάρτητου κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησε την Κύπρο σε πολλά φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η δεύτερη ταινία του ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ (2010), με συμμετοχές σε αρκετά διεθνή φεστιβάλ.

Η τρίτη ταινία του ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2015) έχει προβληθεί σε περισσότερα από 30 διεθνή φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία (βραβείο φωτογραφίας στο London Greek Film Festival).

Η τέταρτη του ταινία ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (2020) έχει επιλεγεί σε 60 διεθνή φεστιβάλ (Θεσσαλονίκη, Σαγκάη, Μπογκοτά) και έχει κερδίσει 35 βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Κοινού στο 19ο Cyprus Film Days, αλλά και πρώτο βραβείο (Best Senior Film) στο Cannes World Film Festival, Firenze Film Festival και Veracruz World Film Festival μεταξύ άλλων.

Η πιο πρόσφατη ταινία του ΕΚΤΡΟΠΗ (2025) συνεχίζει να ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ.

Η έκθεση με τίτλο «Εναλλακτική Πραγματικότητα», θα ανοίξει την Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026 στις 19:30 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 του ιδίου μήνα.